Совет директоров Банка России 11 сентября решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%. Регулятор объяснил паузу усилением инфляционного давления и ростом проинфляционных рисков. Ставка осталась без изменений впервые с апреля 2025 года после 10 последовательных снижений.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В ЦБ сообщили, что устойчивый рост цен в последние месяцы ускорился до 5−6% в годовом выражении. Одной из причин регулятор назвал временное сокращение производственных возможностей в ряде отраслей.

Одним из ключевых аргументов в пользу паузы оставалась неоднородная динамика инфляции. По данным Росстата, с 1 по 7 сентября потребительские цены выросли на 0,05% после снижения на 0,01% неделей ранее. С начала года инфляция составила 4,72%.

В июле рост цен с учетом сезонности достиг 11,6% в годовом выражении против среднего показателя 5,3% во втором квартале 2026 года. Базовая инфляция за тот же период ускорилась с 4,6 до 7%.

По оценке Банка России, на динамику цен заметно повлияли отдельные волатильные категории, прежде всего моторное топливо и плодоовощная продукция. При этом подорожание топлива отразилось и на устойчивых показателях инфляции. На 7 сентября годовая инфляция оценивалась регулятором в 6,3%.

Читайте также Набиуллина: быстрый рост кредитования сузил пространство для снижения ставки

Регулятор также заявил, что на среднесрочном горизонте проинфляционные риски по-прежнему превышают дезинфляционные. Среди основных угроз ЦБ назвал возможный дисбаланс между спросом и предложением, если внутренний спрос останется высоким, а ограничения производственных мощностей затянутся. Дополнительное давление на цены могут оказывать повышенные инфляционные ожидания.

К рискам Банк России также отнес длительный рост зарплат быстрее производительности труда, ухудшение ситуации в мировой экономике и усиление глобального ценового давления на фоне геополитической напряженности. В то же время более резкое замедление внутреннего спроса может, напротив, способствовать снижению инфляции.

По данным ЦБ, в третьем квартале российская экономика продолжила расти умеренными темпами. Потребительская активность замедляется, хотя остается высокой, а инвестиции восстанавливаются по сравнению с началом года. Напряженность на рынке труда постепенно ослабевает: компании реже сообщают о нехватке сотрудников, а рост зарплат сближается с динамикой производительности. Безработица при этом остается около исторических минимумов, хотя в последние месяцы немного выросла.

Сигнал относительно дальнейшей траектории ставки ЦБ менять не стал. Регулятор сообщил, что последующие решения будут зависеть от инфляции, инфляционных ожиданий и оценки внутренних и внешних рисков.

По данным Росстата, большую часть августа цены снижались, однако в первую неделю сентября они выросли на 0,05%. Годовая инфляция составила 6,29% при цели Банка России в 4%.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.