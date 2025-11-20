Госдума приняла закон, предусматривающий введение с 1 сентября 2026 года нового обязательного платежа — технологического сбора. Этот сбор будет уплачиваться компаниями-импортерами и отечественными производителями за ввоз или выпуск на территории России продукции, содержащей электронную компонентную базу (ЭКБ) и электронные модули, пишет РИА Новости.

Сбор представляет собой целевой платеж, направляемый в федеральный бюджет. Согласно позиции Минпромторга, его ключевая задача — финансирование развития российской электронной и радиоэлектронной промышленности.

В ведомстве подчеркивают, что эта мера необходима для укрепления технологического суверенитета страны и стимулирования собственного производства критически важных компонентов.

Кто и за что будет платить

Плательщиками сбора признаются все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят в Россию или производят на ее территории подлежащую обложению продукцию. Сбор будет взиматься за каждую единицу такой продукции. Максимальный размер сбора установлен на уровне 5 тыс. руб. за одну единицу.

Конкретные перечни товаров, подпадающих под действие закона, а также детальный порядок, сроки уплаты и точные ставки будут определены отдельными постановлениями правительства.

Эксперты и участники рынка единогласно прогнозируют, что дополнительные издержки, которые понесут импортеры и производители, будут компенсированы за счет конечных потребителей.

На практике это означает неизбежный рост розничных цен на широкий спектр товаров — от смартфонов, ноутбуков и телевизоров до бытовой техники и автомобилей, в конструкции которых используются электронные модули.

По оценкам Минфина России, поступления в федеральный бюджет от технологического сбора составят около 218 млрд руб. Как сообщал 15 ноября заместитель министра финансов Алексей Сазанов, ожидается, что в 2026 году, за четыре месяца действия сбора, будет получено порядка 20 млрд рублей, в 2027 году — 88 млрд руб., а в 2028 году — около 110 млрд руб.