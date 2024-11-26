На фоне падения спроса рынок вторичного жилья ждет охлаждение и снижение цен. Тенденция станет заметнее в 2025 году, считает руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По данным Росреестра, в октябре 2024 года было зарегистрировано на 20% меньше сделок, чем в том же месяце прошлого года. В сентябре снижение было еще значительнее — почти на 33%.

Все эти факторы могут привести к падению цен на недвижимость на 10–15%, считает Репченко. Он отметил, что на сегодняшний день ипотечные ставки достигли отметки 28–29% годовых. В итоге за квартиру стоимостью 10 млн руб. при первом взносе 30% на 20 лет при ставке 28% придется платить около 164 тыс. руб. в месяц, а переплата за весь срок превысит 30 млн руб.

Это значит, что на сегодняшний день рыночные кредиты на покупку жилья недоступны подавляющему большинству граждан. Согласно результатам исследования центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», при текущих рыночных ставках оформить ипотеку готовы только 5% потенциальных покупателей квартир, при этом 55% отложат покупку до лучших времен.

Репченко уточнил также, что для покупки на первичном рынке застройщики предлагают собственные ипотечные программы, но они предполагают увеличение стоимости жилья.

«Этот вариант можно гипотетически рассмотреть в том случае, если оплатить покупку новой квартиры планируется средствами с продажи другой недвижимости. Растянуть платежи на продолжительный срок, снизив тем самым их размер до минимально возможного, в случае с рассрочкой не получится», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в 2024 году объем инвестиций в российский рынок недвижимости впервые преодолеет рекордную отметку в 1 трлн руб., о чем сообщил генеральный директор CORE.XP Владимир Пинаев. По его словам, вложения в сектор недвижимости с начала этого года оказались на 10% больше, чем за весь 2023 год, а объем рынка недвижимости впервые в истории превысит 1 трлн руб.