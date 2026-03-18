В первые два месяца 2026 года средний размер приобретенного жилья на рынке новостроек составил 44,5 кв. м. Это на 3,4% меньше, чем в январе-феврале прошлого года, подсчитали эксперты ЦИАН. Примечательно, что за весь 2025 год снижение было менее выраженным и не превысило 2%. Альтернативные данные сервиса Dataflat.ru фиксируют еще более существенное падение — на 6% в годовом сопоставлении.

Наблюдаемая динамика напрямую связана с сокращением бюджетов покупателей: граждане, сталкиваясь с непрекращающимся удорожанием недвижимости, вынуждены пересматривать запросы в сторону более скромных вариантов. Особенно показателен пример столичного региона, где квадратный метр за последние 12 месяцев подорожал на 28%, добравшись до отметки 510 тыс. руб. в феврале.

Сказалось и поведение инвесторов, которые традиционно отдают предпочтение компактным лотам. Такие квартиры легче реализовать на вторичном рынке или сдать в аренду. Застройщики, в свою очередь, подстраивают предложение под изменившийся спрос, увеличивая долю малогабаритных помещений в своих проектах.

Лидерами по сжатию метража стали Омск и Самара, где средняя площадь купленного жилья сократилась на 9,1%, опустившись до 50 квадратов. В Казани этот показатель составляет теперь 44 квадрата, в Нижнем Новгороде — 47. Традиционно самые скромные по площади квартиры раскупают в городах-спутниках — Коммунаре, Кудрове, Химках и Михайловске.

При этом столица выбивается из общероссийского тренда. В Москве зафиксирован рост среднего метража на 2%, до 53,2 квадрата. Ситуация объясняется двумя факторами. Во-первых, с августа 2024 года в городе действует запрет на возведение квартир площадью менее 28 метров, и запасы такого жилья постепенно иссякают (сейчас их доля в экспозиции не превышает 9,1%). Во-вторых, на рынке растет доля премиального жилья, что автоматически подтягивает средние показатели.

Несмотря на высокие цены, в январе россияне оформили рекордное число ипотечных кредитов. Банки выдали займы на сумму около 400 млрд руб., что соответствует более 82 тыс. сделок. Эксперты объясняют рост активности сочетанием нескольких факторов: снижением ставок, изменением условий выдачи и накопленным отложенным спросом.

