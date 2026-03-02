В январе финансовые организации оформили рыночных ипотечных кредитов на 400 млрд руб., что соответствует более 82 тыс. сделок. Такой всплеск активности эксперты объясняют сразу несколькими факторами: снижением ставок, изменением правил выдачи и отложенным спросом.

Jakub Żerdzicki/Unsplash

За предшествующий год — с февраля 2025-го по февраль 2026-го — ключевая ставка в России сократилась с 21 до 15,5 процента. Вслед за ней поползли вниз и проценты по займам: рыночная ипотека подешевела с 30 до 20 процентов. Согласно расчетам Президентской академии, только за февраль средние ставки по жилищным ссудам уменьшились еще на 0,75 процентного пункта.

Наблюдаемый всплеск специалисты связывают с намерением граждан оформить займы на прежних, более выгодных условиях. С первого февраля вступили в действие новые правила: для семейной ипотеки ввели принцип «одна семья — одна ипотека», а перекредитование теперь допустимо лишь для рыночной доли ссуды сверх установленного лимита, напоминает руководитель Банковского института развития Юлия Макаренко. По ее мнению, увеличению числа выдач также способствовали отложенный спрос, желание зафиксировать повышающиеся цены на жилье и сокращение доходности депозитов.

Невзирая на понижение ключевого показателя, коммерческая ипотека дешевеет с опозданием, констатирует МВА-профессор Алексей Войлуков. В период с сентября по начало февраля основной индикатор уменьшился на полтора пункта, однако среднерыночные проценты практически не изменились. Главным двигателем этого сегмента эксперт называет госпрограммы (в среднем под 6 процентов), а не стандартные ипотечные продукты. Правда, объемы их оформления падают из-за ужесточения требований.

В минувшем году банки выдали жилищных кредитов приблизительно на 4,1 триллиона рублей — это скромнее, чем годом ранее, и сопоставимо с уровнем 2020-го. Нынешний уровень процентов (порядка 20,5) аналитики оценивают как чрезмерно высокий. Даже если к концу года ставки упадут до 15–17 процентов, прежней активности не вернуть, убежден Войлуков. В подобных обстоятельствах ипотеку все чаще воспринимают как краткосрочный заем с оперативным погашением, а не долгосрочное обязательство на десятилетия.

После нынешнего бума последует спад, прогнозирует заведующий лабораторией Института Гайдара Евгений Горюнов. Ослабление политики Центробанка продиктовано охлаждением экономики — по оценкам, в текущем году прирост ВВП не превысит 0,5–0,7 процента. Займы для юридических лиц после паузы способны пойти вверх, а вот потребительские кредиты, скорее всего, продолжат стагнировать из-за строгих требований регулятора, добавляет Войлуков. Розничное кредитование до недавнего времени подпитывал ажиотаж на автозаймы, но в 2026-м эта волна схлынула.

Прочитайте также Ипотека перестает пугать россиян после достижения определенного возраста

Что касается вкладов, объем накоплений граждан в номинальном выражении увеличивается, однако в январе он просел на 0,9 триллиона рублей (1,4 процента) из-за расходов в праздничный период, поясняет Макаренко. По словам Войлукова, значительная часть прироста депозитов объясняется начислением процентов на фоне рекордно высоких ставок прошлого года, а не поступлением новых денег.

С учетом инфляции реальный интерес граждан к вкладам может сойти на нет. Некоторые россияне уже начали тратить заработанные на процентах средства, постепенно переходя от накоплений к текущим расходам.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.



