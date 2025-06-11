Минцифры разработало масштабный законопроект, который существенно ограничит возможности компаний по автоматизированному анализу информации о гражданах. Инициатива направлена на борьбу с современными схемами мошенничества, но при этом затронет деятельность практически всех крупных игроков цифрового рынка.

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Основное нововведение касается запрета на создание так называемых «цифровых профилей» без явного согласия пользователей. Под ограничение попадет автоматический сбор и анализ данных из различных источников, позволяющий определять финансовое положение человека, состояние его здоровья, личные предпочтения, привычки и даже места посещения.

Именно такие технологии сегодня активно используют не только легальные бизнесы для персонализации услуг, но и мошенники для социальной инженерии.

Согласно новым правилам, компании смогут получать согласие на обработку персональных данных только двумя способами: непосредственно у себя в системе или через портал «Госуслуги». Аналогичный упрощенный порядок предусмотрен и для отзыва ранее данного разрешения. При этом все операторы будут обязаны уведомлять Единую систему идентификации и аутентификации о каждом случае обработки персональных данных.

Необходимость таких мер подтверждает тревожная статистика МВД. В прошлом году было зарегистрировано 380 тыс. мошеннеческих преступлений, включая киберпреступления и финансовые аферы с использованием электронных платежей. Общий ущерб превысил 188 млрд руб., что на 38% больше показателей предыдущего года.

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Бизнес-сообщество встревожено предлагаемыми изменениями. Телекоммуникационные компании опасаются резкого роста административной нагрузки и дополнительных затрат на интеграцию с государственными системами.

Банковский сектор предупреждает о возможном ухудшении качества скоринга и риск-менеджмента. Рекламные платформы прогнозируют снижение эффективности маркетинговых кампаний. Особую озабоченность выражают представители малого бизнеса, которым будет сложнее всего адаптироваться к новым требованиям.

Ассоциация больших данных, объединяющая крупнейших операторов данных, отмечает, что некоторые ограничения уже присутствуют в действующем законодательстве. В организации выражают обеспокоенность возможной правовой неопределенностью из-за недостаточно четких формулировок в законопроекте, касающихся таких понятий как «различные источники данных» или «прогнозирование характеристик».

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Юристы предполагают, что за нарушения новых правил будут применяться существующие санкции по закону «О персональных данных». Размеры штрафов могут варьироваться от 6 до 10 тыс. руб. для граждан, от 20 до 40 тыс. для должностных лиц и от 30 до 150 тыс. — для юридических лиц.

Технические эксперты обращают внимание на возможные непредвиденные последствия предлагаемых изменений. Среди ключевых рисков называют отток инновационных разработок в офшорные юрисдикции, развитие теневых схем обработки данных и снижение конкурентоспособности российских ИТ-решений на международной арене.

В настоящее время законопроект проходит стадию межведомственного согласования. Как отмечают в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, окончательная версия документа может быть скорректирована с учетом предложений отраслевых игроков и экспертного сообщества. Ожидается, что процесс обсуждения этих важных изменений займет несколько месяцев.