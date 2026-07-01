У генной терапии может появиться новый способ борьбы с одной из ее давних проблем — клетки нередко отключают внесенную в них ДНК. Британский стартап Houdini Bio разработал технологию, которая должна дольше сохранять активность терапевтического генетического материала и в будущем может найти применение при лечении нейродегенеративных заболеваний.

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Многие методы генной терапии сталкиваются с одним и тем же ограничением. Доставить нужную генетическую последовательность в клетку недостаточно. Со временем клеточные защитные механизмы могут распознать внесенную ДНК как чужеродную и подавить ее активность. В результате эффект лечения способен постепенно ослабевать.

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Британский стартап Houdini Bio, созданный на базе разработок Кембриджского университета, вышел из стелс-режима после привлечения почти £1,5 млн. В эту сумму вошли грантовое финансирование и предпосевные инвестиции. Платформа компании сочетает машинное обучение с изучением клеточных механизмов и перепроектирует терапевтическую ДНК так, чтобы белковый комплекс HUSH не мог быстро подавить ее активность.

Более эффективная ДНК и меньшие дозы терапии

Одним из возможных направлений применения технологии могут стать заболевания центральной нервной системы, включая нейродегенеративные болезни. Доставка генной терапии в мозг остается сложной задачей. При системном введении генетическому материалу необходимо преодолеть гематоэнцефалический барьер, а высокие дозы некоторых вирусных векторов могут вызывать нежелательные иммунные реакции.

Как объясняет сооснователь и генеральный директор Houdini Bio Джонатан Коэн-Голд, технология не меняет способ доставки терапии, а помогает генетическому материалу сохранять активность уже после попадания в клетку. Если платформа позволит повысить экспрессию терапевтического гена, для достижения нужного эффекта может потребоваться меньшая доза препарата.

Снижение дозы потенциально сможет уменьшить риск токсических и иммунных реакций, сделав лечение безопаснее. Более продолжительная активность терапевтических генов особенно важна при заболеваниях, для которых эффект терапии должен сохраняться годами.

В Houdini Bio объясняют, что созданная с помощью платформы терапевтическая ДНК после попадания в клетку становится менее восприимчивой к подавлению со стороны белкового комплекса HUSH.

По утверждению разработчиков, технологию можно адаптировать к разным генетическим конструкциям, системам доставки и типам клеток. Поэтому ее предполагается встраивать в существующие платформы генной и клеточной терапии, не меняя их основной принцип работы.

Технология может снизить стоимость генной терапии

Houdini Bio рассматривает применение платформы не только в генной и клеточной терапии, но и в биопроизводстве. Подавление экспрессии генов может снижать объем и стабильность производства терапевтических белков и других биологических препаратов.

В компании рассчитывают, что более высокая экспрессия терапевтических генов позволит использовать меньше вирусных векторов. По собственным доклиническим данным Houdini Bio, платформа повышала экспрессию генов более чем в десять раз по сравнению с существующими методами. Если результат подтвердится в дальнейших исследованиях, снижение дозы сможет сократить себестоимость препаратов на основе AAV-векторов.

Цена некоторых генных терапий уже достигает нескольких миллионов долларов за одну дозу. Поэтому технологии, способные уменьшить необходимое количество вектора и упростить производство, могут повлиять не только на себестоимость препаратов, но и на их доступность для пациентов.

Houdini Bio уже проверяет платформу с разными системами доставки, включая AAV-векторы, лентивирусные векторы, транспозоны и плазмидную ДНК. Параллельно стартап изучает работу технологии на клеточных моделях нервной системы.

Если дальнейшие доклинические исследования подтвердят результаты, технология сможет закрыть важный пробел в развитии генной терапии. Она не решает проблему доставки генов, но может помочь терапевтической ДНК дольше оставаться активной уже после попадания в клетку.

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