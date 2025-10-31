Центральный банк Турции отозвал лицензию у популярной платежной системы Papara, которая работала в стране с 2016 года. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на решение регулятора.

Freepik

Papara функционировала как цифровой кошелек, к которому можно было выпустить дебетовую карту, работающую почти так же, как обычная банковская. Сервис был подключен ко многим турецким банкам и давал клиентам возможность переводить деньги и оплачивать покупки, в том числе в интернете. Этой системой активно пользовались россияне, живущие в Турции, чтобы платить за международные сервисы.

Сама компания Papara уже отреагировала на новость, заявив, что изучает решение ЦБ в правовом поле и уже принимает меры для защиты своих клиентов. По их словам, средства пользователей находятся в полной безопасности, пишет РБК.

Причиной таких жестких мер со стороны регулятора стало уголовное расследование, начатое Стамбульской прокуратурой еще в мае 2024 года. Следствие утверждает, что Papara была вовлечена в незаконный оборот денег, полученных от нелегальных ставок, и осуществляла переводы для подпольных букмекерских контор.

В рамках этого дела были задержаны 13 человек, включая владельца компании Ахмеда Фарука Карсли. Все они были арестованы по обвинениям в создании преступной группы и отмывании денег.

По данным следствия, более 26 тысяч счетов в Papara использовались на незаконных gambling-сайтах с 2021 по 2023 год и были привязаны к пяти криптокошелькам. На одном из этих кошельков было обнаружено более 6 миллионов стейблкоинов USDT (их стоимость привязана к доллару США).

Владельцем этого кошелька с крупной суммой оказался пенсионер-врач Мехмет Эюп О, который также был арестован. Его адвокаты настаивают, что их клиент не пользовался кошельком с 2014 года и его учетная запись была использована мошенниками без его ведома.

В рамках расследования были конфискованы активы на огромную сумму — около 5 млрд турецких лир (примерно $118 млн или 9,5 млн руб. по текущему курсу). В список конфискованного имущества вошли восемь компаний, яхта, пять катеров, 74 автомобиля, три банковские ячейки, семь квартир и одна вилла, принадлежавшие лидерам и участникам схемы, связанной с Papara.

Над арестованными компаниями, включая PPR Holding Inc., теперь установлен внешний управляющий, назначенный государственным Фондом страхования сберегательных вкладов.