Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственный платежный сервис WB Pay. Как сообщили в пресс-службе компании, он предназначен для оплаты покупок на сторонних сайтах и в приложениях. За техническое и платежное обеспечение работы сервиса отвечает «Вайлдберриз банк». В дальнейшем запуск WB Pay планируется и в офлайне.

Сейчас сервис тестируется на нескольких сайтах партнеров, и по мере его развития расплатиться таким способом можно будет во все большем количестве приложений и сайтов рунета.

Чтобы подтвердить оплату или привязать счет, пользователю необходимо пройти аутентификацию в приложении Wildberries. В компании утверждают, что интеграция нового сервиса проводится только с надежными сайтами и приложениями. WB Pay не передает интернет-магазинам платежные и иные данные пользователя.

В объединенной компании считают, что WB Pay позволит владельцам онлайн-магазинов улучшить конверсию в оплату и повысить лояльность пользователей. В будущем с помощью WB Pay можно будет расплачиваться смартфоном на кассах офлайн-магазинов.

Напомним, что в прошлом месяце Wildberries и Russ объявила о запуске в режиме тестирования нового приложения с видео — Wibes. Видеоплатформа позволит пользователям выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например обзоры на товары и подборки, а также контент о новинках и трендах, что поможет продавцам продвигать свою продукцию.