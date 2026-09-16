Туристическая платформа Klook хочет выйти за рамки продажи экскурсий, билетов и других туристических услуг во Вьетнаме и активнее влиять на то, куда поедут путешественники. Для этого компания начала продвигать менее известные направления вместе с местными партнерами и создателями контента.

Giau Tran, Unsplash

В 2026 году число пользователей Klook из Сингапура, бронирующих туристические активности во Вьетнаме, выросло более чем на 60% год к году. При этом спрос на Дананг, Фукуок и Сапу увеличился на 22−85%. Ханой и Хошимин по-прежнему остаются популярными, но все больше путешественников обращают внимание и на другие направления.

На этом фоне Klook заключила меморандумы о сотрудничестве с вьетнамскими туристическими операторами Vinpearl и Sun Hospitality and Entertainment. Вместе компании планируют продвигать направления, создавать новые туристические продукты и обмениваться рыночной аналитикой.

В рамках сотрудничества Klook будет проводить офлайн-мероприятия и ознакомительные поездки для создателей контента из Юго-Восточной Азии, Индии, Китая и Вьетнама. Партнеры также собираются вместе продвигать запуск новых туристических объектов, создавать эксклюзивные форматы для путешественников и специальные предложения.

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По словам генерального менеджера Klook по Индонезии, Малайзии, Сингапуру и Таиланду Сары Ван, сингапурские туристы все чаще ищут во Вьетнаме новые места и впечатления за пределами уже знакомых маршрутов.

«Вьетнам стал одним из самых популярных направлений среди сингапурских путешественников, но интересно то, что люди все чаще ищут что-то новое за пределами уже знакомых им мест», — сказала она.

Одним из инструментов продвижения новых направлений для Klook стали создатели контента. В августе компания провела в Дананге и на Фукуоке глобальный саммит KREATORVERSE 2026, собравший более 120 авторов из 17 рынков. К ним присоединились представители СМИ, туристических организаций и местного туристического бизнеса.

Параллельно Klook развивает инструменты, которые позволяют авторам превращать рекомендации в продажи. В сентябре компания расширила Kreator Shops на все сообщество программы — более 30 тыс. создателей контента в 88 рынках. Каждый из них может собрать на одной странице рекомендации по достопримечательностям, экскурсиям, отелям, ресторанам и транспорту вместо того, чтобы размещать отдельную партнерскую ссылку под каждой публикацией.

Программу для создателей контента Klook запустила в 2023 году. По данным самой компании, в 2025-м число бронирований, пришедших через авторов, выросло на 246%.

В Klook связывают эту стратегию с тем, как меняется планирование путешествий. Согласно исследованию Travel Pulse 2026, 42% опрошенных в Сингапуре сначала определяются с желаемыми впечатлениями, бюджетом и доступными датами и только потом выбирают, куда ехать.

Такая логика заметна и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди опрошенных Klook 23% сначала выбирают конкретное событие или занятие и лишь затем решают, куда ехать. Еще 73% готовы отправиться в менее известный город ради уникального местного события, фестиваля или другой активности.

В результате Klook пытается подключаться к путешествию еще до того, как турист окончательно решил, куда ехать. Создатели контента и локальные события привлекают внимание к новым местам, партнеры на месте наполняют их туристическими продуктами, а Klook получает возможность превратить возникший интерес в бронирование.

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