5,5 млн поездок совершили туристы по регионам Сибири с января по сентябрь 2024 года. Это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Самый высокий прирост числа поездок продемонстрировали Республика Тыва, Томская и Омская области — 15,3%.

Следующим в рейтинге федеральных округов стал туристический юг России, где количество поездок увеличилось на 14,8%. С начала года южные регионы приняли 12,3 млн туристов. Северный Кавказ также продемонстрировал значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 13,9% и достиг отметки 2,3 млн поездок.

Среди иностранных туристов самыми популярными стали регионы Дальнего Востока — Республика Саха (Якутия), Амурская область и Хабаровский край. Также отмечен рост показателя в Северо-Западном ФО и Сибири, он составил 69 и 63,8% соответственно. Здесь значительные результаты демонстрируют Республика Карелия, Мурманская область, Санкт-Петербург, а также Иркутская, Томская область и Республика Тыва.

«За прошедшие 9 месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России — это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, — привел статистику Дмитрий Чернышенко. — Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 млн человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира».

Вице-премьер подчеркнул, что планируется сделать визовый режим более гибким и доступным для туристов из других стран. Так, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается быстрый рост и становление новых туристических центров. «Мы со своей стороны готовы поддержать эти точки роста мерами господдержки в рамках национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”», — заявил он.

Решетников добавил, что в этом году также был разработан бренд Discover Russia, который уже сегодня помогает продвигать российские туристические продукты на зарубежных рынках.

Ранее сообщалось, что в течение последних двух лет в два раза увеличилось количество заявок на строительство санаториев по льготной программе. Больше всего оздоровительных проектов реализуется в Ставрополье, Краснодарском крае и в Крыму.