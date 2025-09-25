В России меняется определение пакетного тура: это должно помочь туроператорам корректно выстроить легальную работу во внутреннем и въездном сегментах рынка. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет понятие «туристский продукт».

Photo by durapic on Unsplash

До сих пор в законе турпродукт понимался как перевозка и проживание — формулировка, больше подходящая для выездного туризма.

Теперь определение разделят: для поездок внутри страны и для иностранных туристов турпакет будет включать обязательное размещение плюс хотя бы одну дополнительную услугу. Это может быть трансфер, аренда транспорта, экскурсия или питание.

Для туроператоров это принципиально важно. Внутренние туры станут юридически «пакетными», что позволит применять льготы по НДС и работать с финансовыми гарантиями. По оценкам экспертов, это снизит риски для туристов и даст бизнесу больше устойчивости.

При этом нововведение ударит по рынку так называемых авторских туров. Сегодня многие гиды и небольшие компании продают поездки без статуса туроператора и без финансовых гарантий. Но если тур включает проживание и хотя бы одну дополнительную услугу, он автоматически будет признан «турпродуктом». Это обязывает работать по тем же правилам, что и крупные игроки, — с регистрацией, налогами и обеспечением безопасности туристов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) подчеркивают: инициатива давно назрела. Большинство путешественников внутри страны сами добираются до места отдыха, и старое определение не отражало реальности. Обновление закона сократит «серую зону», которая часто создавала нечестную конкуренцию легальным операторам.

Однако в РСТ предлагают уменьшить список дополнительных услуг, которые могут входить в турпакет. Слишком широкий перечень может создать сложности для бизнеса и информационной системы «Электронная путевка», которая будет учитывать продажи. Союз уже направил свои поправки к документу, обсуждение продолжится ко второму чтению.

По мнению экспертов рынка, выгода очевидна. Туроператоры смогут формировать более гибкие и прозрачные туры, воспользоваться налоговыми льготами и расширить линейку предложений для внутреннего и въездного туризма. Это напрямую повлияет и на ценообразование, делая поездки доступнее для клиентов.

«Сейчас, когда НДС обязаны платить и компании на упрощенке с доходом свыше 60 млн руб., корректировка понятия турпродукта становится критически важной. Без нее мы рискуем потерять значимую часть легального рынка», — отметил почетный президент РСТ Сергей Шпилько.

В середине сентября российский кабмин утвердил список сопредельных стран, признанных благоприятными для пребывания российских туристов. Их оказалось всего три — Абхазия, Белоруссия и Южная Осетия. Зато для туроператоров, предлагающих туры в эти направления, будут действовать льготы.