Сервис путешествий «Туту» внедрил протокол Model Context Protocol (MCP), предназначенный для обмена данными между большими языковыми моделями и внешними цифровыми платформами. Благодаря интеграции ИИ-агенты получили возможность напрямую взаимодействовать с сервисом и формировать поездки по запросу пользователя.

Через новую систему доступны поиск авиабилетов, железнодорожных билетов, автобусов, электричек и гостиниц, а также анализ отзывов о вариантах размещения. Нейросеть сможет за пассажира сама подобрать маршрут и подготовить заказ, однако подтверждение данных пассажиров и оплата остаются за пользователем.

Протокол MCP разработала группа сотрудников Anthropic и опубликовала его на GitHub в ноябре 2024 года. Для работы необходимо подключить сервис к ИИ-агенту, например Claude, Codex или OpenClaw.

Гендиректор «Туту» Вячеслав Дусалеев отметил, что пользователи все чаще привлекают нейросети к организации путешествий, поскольку при планировании поездки требуется одновременно решить несколько задач — подобрать транспорт, жилье и удобный маршрут.

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Опрошенные Forbes участники рынка подтвердили, что это первый случай открытия доступа к поиску и бронированию для ИИ-агентов в российском онлайн-тревеле. По оценке Российского союза туриндустрии, в 2025 году количество организованных поездок по России выросло почти на 6% и составило около 97 млн.

В то же время не ожи дается, что в ближайшее время новый канал обеспечит заметный приток клиентов. Интеграция скорее рассчитана на перспективу, поскольку массовый пользователь пока не готов доверять ИИ-помощникам сложные покупки, а полностью автономных туристических агентов, способных самостоятельно бронировать и оплачивать поездки, на рынке еще нет.

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