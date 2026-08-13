Платформа Twitch начала использовать контент своих создателей для обучения генеративных ИИ-моделей материнской компании Amazon. Опция включена по умолчанию для всех стримеров, отказаться от участия можно только вручную через настройки.

Unsplash

Для Amazon записи трансляций представляют высокую ценность: платформа дает доступ к тысячам часов аудио- и видеоматериалов для обучения моделей. Пользователей при этом беспокоит, что из-за формата opt-out (опция включена по умолчанию) часть создателей контента рискует передать свои материалы для обучения ИИ, даже не подозревая об этом. Проблема особенно актуальна для Twitch, где авторы часто записывают многочасовые трансляции с собственным голосом и изображением.

Руководитель отдела по работе с сообществом Twitch Мэри Киш и директор по продукту Майк Минтон обсудили изменения в прямом эфире официального канала платформы, на котором присутствовало около 3 тыс. недовольных зрителей. Многие из них оставляли в чате сообщения против использования ИИ.

«Почему это не opt-in (опция отключена по умолчанию)? Именно это все спамят в чате. Я понимаю: «дайте мне самому согласиться, а не заставляйте отказываться»», — сказал Минтон. По его словам, честный ответ таков: «Если бы это было opt-in, никто бы не согласился».

Формулировка объявления также вызвала вопросы: вместо прямого сообщения о начале обучения моделей Amazon на данных пользователей Twitch представила изменение как добавление новой настройки для отказа от такого использования контента.

Из-за этого часть стримеров не смогла выяснить, использовались ли их материалы ранее. На прямой вопрос об этом Минтон ответил, что не располагает информацией о том, какие данные уже применяла Amazon.

Киш отметила, что практика не уникальна для Twitch: компания Meta* также применяет публичный контент пользователей Facebook** и Instagram** для обучения собственных моделей ИИ. Полностью отказаться от этого пользователи могут только в Великобритании, тогда как в других странах единственный вариант — сделать аккаунт приватным, что неприемлемо для авторов, монетизирующих контент.

Отключить обучение ИИ на своих данных пользователи Twitch могут в настройках канала: в разделе безопасности и конфиденциальности нужно найти пункт «Training for Generative AI» и деактивировать его.

* признана Минюстом России экстремистской и запрещена

**продукт организации, признанной Минюстом России экстремистской и запрещенной.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.