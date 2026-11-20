Акции разработчика нейросетей Claude, компании Anthropic, 19 ноября начали торговаться на Nasdaq по $111,5, что на 34% выше цены размещения. В первые часы рыночная оценка бизнеса превысила $2 трлн. IPO также превратило тысячи сотрудников компании в долларовых миллионеров: стоимость принадлежащих им акций и опционов при цене размещения оценили примерно в $232 млрд. В среднем на одного из 5300 работников пришлось около $44 млн, хотя фактическое распределение капитала сильно различается.

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Anthropic разместила 980 млн акций по $83 за штуку и привлекла $81,3 млрд, установив рекорд первичных размещений. Дополнительно компания договорилась о частных инвестициях на $26 млрд. Общий объем финансирования превысил $107 млрд.

Однако первый день торгов оказался волатильным: после роста выше $2 трлн оценка компании снизилась. К закрытию акции стоили $97,17, на 17% выше цены IPO, а стоимость бизнеса с учетом потенциального размытия капитала составляла около $1,77 трлн.

Значительная часть созданного капитала связана с программами вознаграждения работников. Согласно документам Anthropic для Комиссии по ценным бумагам США, компания предоставила сотрудникам и другим получателям опционы на покупку примерно 1,77 млрд акций со средневзвешенной ценой исполнения $2,91.

Дополнительно были распределены более 1 млрд акций с ограничениями на получение и продажу. Разница между низкой стоимостью ранних опционов и ценой IPO обеспечила участникам программ многомиллиардную бумажную прибыль.

По оценке CNBC, не менее 400 первых сотрудников Anthropic получили пакеты стоимостью от $100 млн. Аналитическая площадка Hill приводит более высокую оценку — около 600 работников без учета основателей.

Не все обладатели акций смогут немедленно воспользоваться выросшим капиталом. Для работников действуют ограничения на продажу и локап-периоды. В первый день торгов они получили возможность продать до 10% доступных им пакетов, еще часть разрешат реализовать после публикации годовой отчетности. Кроме того, стоимость опционов не учитывает будущие налоги, расходы на их исполнение и возможное снижение котировок.

Стремительное обогащение сотрудников может повлиять на рынок труда Кремниевой долины. Работники с крупными пакетами акций получают возможность покинуть компанию, основать собственный бизнес или инвестировать в новые стартапы.

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Одновременно Anthropic придется конкурировать за опытных исследователей с OpenAI, Google и другими разработчиками ИИ. Высокая стоимость акций также увеличивает значение программ вознаграждения при найме новых специалистов.

Для самой Anthropic размещение стало источником капитала на развитие вычислительной инфраструктуры. Компания быстро увеличивает выручку, но продолжает нести значительные расходы на обучение и эксплуатацию моделей.

Согласно проспекту IPO, ее долгосрочные обязательства по вычислительным мощностям приближаются к $900 млрд. Поэтому успешный выход на биржу пока не решает вопрос прибыльности бизнеса.

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