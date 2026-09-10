Ученые обнаружили еще один возможный механизм, который может связывать ограничение калорийности с замедлением процессов старения. У мышей, получавших на 30% меньше калорий, чем животные со свободным доступом к пище, в нескольких тканях накапливалось меньше мутаций ДНК.

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Мутации — это изменения в последовательности ДНК, которые возникают из-за повреждений генетического материала или ошибок клеток при его копировании и восстановлении. Большинство из них безвредны, однако некоторые могут нарушать работу генов и способствовать развитию рака и других заболеваний.

Предыдущие исследования на животных показывали, что значительное сокращение калорийности рациона может продлевать жизнь и замедлять некоторые процессы старения. Теперь исследователи из NYU Langone Health, University Hospitals Cleveland, Юго-Западного медицинского центра Техасского университета и Национальных институтов здравоохранения США решили выяснить, влияет ли такой рацион на накопление мутаций по всему геному.

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Для этого исследователи использовали высокоточное секвенирование ДНК и сравнили мышей на обычном рационе с животными, получавшими на 30% меньше калорий. Ограничение калорийности уменьшило количество сразу нескольких типов мутаций. В частности, реже встречались замены одной «буквы» ДНК на другую, а также вставки и удаления фрагментов генетического материала.

При этом эффект заметно различался в зависимости от ткани. Сильнее всего количество мутаций снизилось в клетках печени, тогда как в почках и головном мозге изменения были менее выраженными. Авторы связывают такую разницу с особенностями разных типов клеток и тем, как в них происходят повреждение и восстановление ДНК.

Неожиданным оказался другой результат: в печени и почках сильнее всего число мутаций снижалось в наименее активных участках генома — там, где генов либо нет, либо они не используются конкретной клеткой.

Исследователи предполагают, что ограничение калорийности может уменьшать повреждение ДНК по всему геному. При этом в его активных участках эффект оказывается слабее: повреждения там и без того восстанавливаются чаще, чем в менее активных областях.

«Наши результаты показывают, что питание и мутации по всему геному также связаны между собой», — отметил соавтор исследования Гилад Эврони из NYU Langone.

Пока результаты получены только в экспериментах на мышах, поэтому напрямую переносить их на людей нельзя. Сами авторы также отмечают, что рацион с таким серьезным ограничением калорийности слишком сложен для длительного соблюдения человеком.

Тем не менее исследование может помочь лучше понять, как питание связано с накоплением мутаций, старением и развитием заболеваний. В дальнейшем авторы хотят проверить другие варианты изменения рациона и выяснить, можно ли добиться похожего эффекта без жесткого ограничения калорийности.

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