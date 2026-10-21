У людей среднего возраста, которые часто употребляют ультрапереработанные продукты, на МРТ головного мозга чаще обнаруживаются признаки повреждения мелких сосудов. При этом такие изменения могут долго оставаться незаметными и не сопровождаться очевидными симптомами. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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В исследовании приняли участие 8783 жителя Канады в возрасте от 35 до 69 лет, у которых не было диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые проанализировали данные об их питании, результаты МРТ головного мозга, показатели жировой массы тела и результаты тестов на когнитивные способности.

Среди участников, которые употребляли больше всего ультрапереработанных продуктов, признаки сосудистых повреждений мозга обнаружили примерно у каждого девятого. В группе с самым низким уровнем потребления таких продуктов — примерно у каждого двенадцатого.

Исследователи выявили два типа изменений. Первый — яркие участки в белом веществе мозга, которое обеспечивает передачу сигналов между его отделами. Второй — повреждения тканей, связанные с нарушением кровоснабжения. Такие изменения могут возникать даже без явных симптомов инсульта.

Связь между питанием и изменениями на МРТ сохранялась после учета возраста, курения, физической активности, дохода, уровня образования, повышенного артериального давления и диабета. Дополнительный учет общей жировой массы тела и жира вокруг внутренних органов также существенно не изменил результаты.

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Чем опасны скрытые повреждения сосудов мозга

Изменения мелких сосудов головного мозга могут быть связаны с повышенным риском инсульта, когнитивных нарушений и деменции в будущем. При этом патологические процессы могут развиваться годами, прежде чем появятся заметные симптомы.

Однако исследователи не обнаружили устойчивой связи между потреблением ультрапереработанных продуктов и результатами тестов на память и другие когнитивные способности.

Возможно, изменения, выявляемые на МРТ, возникают раньше, чем начинают влиять на измеряемые функции мозга. Но подтвердить эту гипотезу можно только с помощью дальнейших исследований и длительного наблюдения за участниками.

Доказывает ли исследование, что ультрапереработанная еда повреждает мозг?

Не совсем. Ученые обнаружили связь между потреблением таких продуктов и изменениями на МРТ, но это не означает, что именно ультрапереработанная пища стала причиной повреждений.

Результаты также зависели от способа оценки рациона. Когда потребление продуктов рассчитывали относительно общей калорийности питания или общего количества порций, выявленная связь ослабевала и, как правило, переставала быть статистически значимой.

Кроме того, данные о питании, состоянии мозга и когнитивных способностях собирались в рамках одного обследования. Поэтому исследователи не могли установить, что возникло раньше: изменения в рационе или повреждения сосудов.

Остается неясным и то, связано ли возможное влияние с самой промышленной обработкой продуктов, их пищевым составом или тем, какие другие продукты они вытесняют из рациона.

Как поддержать здоровье сосудов мозга

Состояние сосудов сердца и головного мозга тесно связано: оба органа зависят от полноценного кровоснабжения. Поэтому меры, направленные на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы, могут также помогать защищать мозг.

Исследователи рекомендуют уделять внимание регулярной физической активности, контролировать артериальное давление и уровень холестерина, своевременно лечить диабет и отказаться от курения.

Чтобы выяснить, может ли сокращение потребления ультрапереработанных продуктов снизить риск повреждения сосудов мозга, необходимы долгосрочные исследования и клинические испытания, в которых ученые смогут оценить последствия изменения рациона.

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