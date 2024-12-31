Согласно указу Президента России Владимира Путина, приняты новые, но временные, меры по пребыванию в стране нелегальных мигрантов. Это решение появилось в рамках закона об их высылке. Теперь те, кто находится в России незаконно должны самостоятельно уехать, либо получить законные права на пребывание. Срок дали до 30 апреля.

В 2024 году в России приняли несколько законов, которые сильно ужесточили отечественную миграционную политику. Все это было проведено после теракта в «Крокусе».

Один из этих законов содержал в себе механизм учета мигрантов через реестр контролируемых лиц для иностранных граждан, находящихся в России без законных оснований. Их данные заносятся в реестр со дня незаконного пересечения границы, аннулирования визы или вида на жительство. При этом важно, что с 5 февраля 2025 года в России вводится миграционный режим высылки. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.

В последние несколько месяцев 2024 года Владимир Путин подписал несколько законов, которые относят организацию нелегальной миграции к особо тяжким преступлениям. Нарушение предусматривает конфискацию денег, ценностей и имущества.

До этого стало известно, что ЦБ предложил ужесточить условия для иностранцев. Теперь мигрантам будет труднее открывать банковские счета в России. Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.