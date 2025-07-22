Компания OpenAI усиливает управленческую команду. Бывший генеральный директор Instacart Фиджи Симо назначена на новую должность генерального директора по приложениям. Она приступит к своим обязанностям 18 августа и будет отвечать за превращение передовых технологий компании в массовые и доступные продукты.

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Основная проблема для OpenAI сейчас — это выстраивание устойчивой бизнес-модели. Назначение Симо является ключевым шагом для решения этой задачи. Она возьмет на себя операционное управление, включая финансы и разработку продуктов. Это позволит главе OpenAI Сэму Альтману сосредоточиться на общей стратегии и фундаментальных исследованиях.

В своем первом обращении Симо изложила свое видение. Она подчеркнула важность того, чтобы технологии ИИ не привели к концентрации богатства и власти в руках меньшинства. Ее цель — создавать продукты, которые расширят возможности и благосостояние максимального числа людей.

Симо выделила шесть ключевых областей, где ИИ может принести наибольшую пользу: знания, здоровье, творческое самовыражение, экономическая свобода, экономия времени и поддержка. Это задает вектор для будущих продуктов компании, которые, вероятно, будут ориентированы на решение практических задач в этих сферах.

Приход топ-менеджера такого уровня, как Симо, имеющей опыт управления крупной публичной компанией, — важный сигнал для рынка. OpenAI переходит от стадии исследовательского стартапа к построению зрелого бизнеса. Ее опыт поможет компании укрепить коммерческое направление и ускорить выпуск новых продуктов, таких как ChatGPT.

Ранее один из бывших инженеров OpenAI рассказал о рабочей атмосфере внутри компании.