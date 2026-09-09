Британский независимый ИИ-консультант Грант Де Свардт рассказал, что лимит его подписки Claude Max 20x расходовался, даже когда он не работал с сервисом. После проверки Anthropic сообщила, что скомпрометированный ключ сессии использовали для выпуска несанкционированных OAuth-токенов Claude Code, а аккаунт — для чужих запросов.

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Де Свардт заметил странную активность 4 августа, а на следующий день отключил все связанные с Claude функции и снова не работал с сервисом. В наиболее показательном эпизоде расход лимита вырос с 45% до 55%, хотя облачное выполнение было отключено, задачи Claude CoWork — приостановлены или завершены, а Claude Code не работал локально. После обращения консультанта Anthropic временно заблокировала платный аккаунт, завершила все сессии, аннулировала серверные токены Claude Code и вернула ему £44,49 за оставшийся период подписки стоимостью $200 в месяц.

По итогам проверки Anthropic сообщила, что украденный ключ сессии использовали для выпуска несанкционированных OAuth-токенов Claude Code. Аккаунт, по данным компании, оказался подключен к подозрительному стороннему сервису, который обрабатывал запросы других людей, однако установить, как именно тот получил доступ, не удалось.

Для Де Свардта блокировка стала рабочей аварией: он помогает малому и среднему бизнесу внедрять ИИ-агентов и использует их почти во всех процессах собственной компании — от ежедневных административных задач и разработки сайтов до программирования. Среди таких сценариев — автоматический перенос данных о заказах из электронных писем в бухгалтерскую систему, поэтому потеря доступа к Claude затронула и текущие клиентские проекты.

Главная претензия Де Свардта к Anthropic — отсутствие подробной истории расходования лимита. Пользователь видит только общий объем, но не может проверить, когда, через какую сессию и на какие задачи ушли токены; такую детализацию консультанту не предоставила даже служба поддержки. По его мнению, из-за этого постороннее использование аккаунта может оставаться незамеченным месяцами. На вопрос TechCrunch о том, как клиентам самостоятельно выявлять подобную активность, Anthropic отвечать не стала.

В обсуждении на Reddit появились и другие жалобы на необъяснимый расход лимитов Claude. Автор поста утверждал, что его аккаунт без согласия перевели на тариф Max 20x, с привязанной карты списали деньги, а показатель использования вырос с 11% до 100% примерно за полчаса, хотя сервис оставался без дела. Другие участники рассказывали о росте расхода до 49% за 12 минут после нескольких простых запросов, однако неизвестно, были ли эти случаи связаны с перехватом сессий, ошибками биллинга или подсчета лимитов.

Отдельная жалоба появилась в репозитории Claude Code на GitHub. Ее автор утверждал, что три дня не пользовался сервисом, однако после каждого обновления лимит снова расходовался до максимума. Другие участники оставили похожие сообщения, а двое из них, по данным TechCrunch, опубликовали письма Anthropic с предупреждениями о краже сессий и возможном заражении устройств вредоносным ПО.

В письмах этим пользователям Anthropic сообщила о злоумышленнике, который с помощью распространенных инфостилеров похищал активные сессии Claude и расходовал лимиты чужих аккаунтов. Такие вредоносные программы собирают сохраненные пароли, учетные данные и файлы сессий; получив последние, атакующий может войти в уже авторизованный аккаунт без повторного ввода пароля.

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Anthropic подчеркнула, что вредоносное ПО не распространялось через Claude и не было связано с действиями пользователей внутри сервиса. Инфостилер мог попасть на устройство при загрузке зараженной программы или после перехода по вредоносной рекламе. Обнаружив подозрительную активность, компания завершала активные сессии, аннулировала авторизации, удаляла сохраненные платежные данные и в отдельных случаях возвращала пользователям деньги.

Де Свардт такого предупреждения не получил и, по его словам, не обнаружил на своем устройстве следов вредоносного ПО, поэтому способ кражи ключа сессии остался неясным. Примерно через две недели Anthropic восстановила аккаунт, однако медленная работа поддержки и отсутствие подробной статистики окончательно разочаровали консультанта в Claude. Он отменил подписку и перешел на Cursor, где можно выбирать между несколькими моделями, в том числе более доступными решениями с открытым исходным кодом.

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