Госкорпорация «Ростех», крупнейшая машиностроительная компания России, создает дочернюю компанию «РТ-Девелопмент». Одной из ее задач станет обеспечение сотрудников доступным корпоративным жильем, что особенно актуально в условиях растущей производственной нагрузки и высоких кадровых потребностей корпорации, высокой ключевой ставки и удорожания ипотеки. Подробности — в распоряжении Inc.

Работу новой структуры будет курировать заместитель главы Ростеха, председатель совета директоров Госкорпорации Игорь Завьялов. Генеральным директором назначен Юрий Попов, который уже занимал руководящие должности на госслужбе и в госкомпаниях, а также имеет большой опыт в девелопменте и управлении имуществом.

Сегодня «Ростех» объединяет более 800 организаций в 60 регионах России, где в общей сложности работают около 700 тыс. человек. На нее приходится почти половина всего гособоронзаказа страны.

Ее предприятия реализуют гражданские программы в авиа- и двигателестроении, энергетическом машиностроении, медицинском приборостроении, электронике, других сферах. В портфель корпорации входят такие бренды, как «КАМАЗ», «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», концерн «Калашников», «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт» и другие.

Завьялов отмечает, что в условиях интенсивной нагрузки только за последние два года коллектив Ростеха вырос более чем на 100 тыс. человек. Корпорация привлекает на предприятия сильных специалистов и стремится создать для них комфортную среду, где ключевой составляющей является жилье.

«В корпорации действует жилищная программа, она постоянно развивается и дополняется новыми инструментами. Еще один шаг в этом направлении — создание специализированной компании „РТ-Девелопмент“, которая займется современной инфраструктурой для работников и членов их семей. В частности, общежитиями и доступным арендным жильем для сотрудников госкорпорации, в том числе для молодых специалистов», — добавил он.

На начало декабря совокупный портфель текущего строительства российских девелоперов достиг 119,5 млн кв. м. Эксперты назвали топ-10 девелоперов России по объемам строительства жилья. Первую строчку уже год удерживает ГК «Самолет».