На сессии о физическом ИИ на ЦИПР-2026 вышло редкое сочетание, когда будущее не нужно было изображать на слайдах: оно уже стояло на сцене, иногда отвечало на вопросы и даже чуть-чуть дерзило. Вместе с промышленниками, робототехниками, участниками рынка и организаторами конференции в разговоре участвовал и сам робот — сомодератор сессии Иван Ильич, который вполне себе настроен на долгую карьеру в этой должности.

Участники сессии как никто понимают, что человекоподобные роботы уже живут в двух мирах. В одном эти машины собирают миллионы просмотров, прыгают, танцуют и вызывают восторг. В другом — аккуратно и без лишнего шума тестируются в промышленности, логистике и на складах. Глава «Корпорации роботов» и совладелец медиа для предпринимателей «Инк» Артур Зархи сформулировал этот разрыв так:

«Если мы увидим презентацию какого-нибудь промышленного робота, то все будут задавать технические вопросы. Например, какая грузоподъемность. Когда мы видим робота-гуманоида, все сначала просто достают телефон и снимают, а только потом хотят погрузиться в историю, что это на самом деле, из чего этот робот состоит, что он умеет».

Это объясняет, почему у робототехники сегодня такой сильный медийный потенциал.

За вау-эффектом уже видно и более прагматичную часть истории. Святослав Морошкин, управляющий директор Центра робототехники Сбербанка, предложил смотреть на робототехнику через опыт языковых моделей, ведь еще несколько лет назад GPT казалась игрушкой для узкого круга энтузиастов, а сегодня встроена почти в каждый рабочий процесс. С физическим ИИ, по словам Морошкина, происходит то же самое — просто он движется медленнее, потому что работает не только с текстом, но и с реальным, непредсказуемым миром. И все же траектория понятна: то, что сегодня выглядит экспериментом, через несколько лет станет инфраструктурой.

Не кульбиты, а мелкая моторика

Переход от шоу к реальному применению лучше всего описал замглавы по производству и технологиям «Корпорации робототехники» Евгений Дудоров: главная проблема не в том, чтобы робот красиво двигался, а в том, чтобы он умел делать полезную работу руками. Прыжки и кульбиты впечатляют и могут быть полезны, допустим, в индустрии развлечений или в рекламе, но бизнесу от них мало толку.

«Нам-то важно, чтобы он не просто принес бутылочку с водичкой, а чтобы он выполнял мелкую моторику, то есть чтобы этими руками, этими манипуляторами можно было отрабатывать конкретные действия — и даже не сортировку», — уточнил Дудоров.

Не случайно в дискуссии всплыл и почти фольклорный тест, когда робот должен прийти в незнакомую квартиру и приготовить кофе. Для человека это рутина, для робота — почти экзамен на зрелость.

Промышленность платит за окупаемость

Промышленный взгляд на тему хорошо заземлил разговор, поскольку бизнес не может быть против роботов, но бизнес однозначно против дорогих игрушек. По мнению участников беседы, если машина закрывает дефицит кадров, повышает производительность или берет на себя опасные и тяжелые операции, она быстро становится интересной не как технологическая новинка, а как инвестиция. В разговоре все время возвращались к вопросам окупаемости, устойчивости работы, интеграции в производственные процессы и тому, что у роботов еще должен быть адекватный ценник, иначе вся футуристическая красота останется в пределах презентации.

Исполнительный директор НАУРР (Национальной ассоциации участников рынка робототехники) Ольга Мудрова подвела к этому рыночный итог: робототехника переходит от стадии единичных экспериментов к этапу прагматичных решений. Но вместе с этим появляется новая реальность — роботу уже мало просто «быть похожим на человека». Он должен вписываться в среду, понимать производственный контекст, работать в связке с оборудованием и выдерживать реальные режимы нагрузки. В этом смысле гуманоид — это не только вершина роботизации, но и ее самый дорогой и сложный экзамен.

Артур Зархи добавил к обсуждению кадровый угол: робототехника не взлетит без инженеров. Можно сколько угодно показывать медийные ролики и эффектные демонстрации, но если не растить людей, которые умеют проектировать, собирать, обучать и внедрять такие системы, рынок так и останется в режиме красивого шоу.

«Самое важное — все-таки не забывать и то, что роботы зависят от людей. Не будет нас, не будет роботов. Важно не забывать про инженеров, потому что железо без человека — не робот», — заключил он.

Глава «Корпорации роботов» также говорил о том, что в образовании и развлечении гуманоиды работают не хуже любого промо-инструмента. По его наблюдению, и дети, и взрослые быстрее включаются в инженерную среду, когда видят робота не в отчете, а в действии. Это не просто популяризация, а способ сделать технологию привычной. А привычное, как известно, продается и внедряется быстрее.

Робот в первом ряду

Ироничный, но точный штрих к ситуации с роботами внесла сооснователь и директор конференции ЦИПР Ольга Пивень. Она рассказала, что команда даже обсуждала идею посадить робота в первый ряд на пленарной сессии — чтобы он там присутствовал, реагировал, хлопал и вообще был частью шоу. До практики, правда, дело не дошло: желающих рискнуть не нашлось. Но сама эта история лучше любого отчета показывает, где сейчас находится рынок. Получается, что роботов уже всерьез обсуждают как участников публичной жизни, но посадить одного из них рядом с собой пока готовы не все.

Финал у сессии получился почти идеальным. Робот Иван Ильич подвел под все сказанное свою собственную философию, без лишней дипломатии и с нужной долей уверенности:

«У вас нет выбора. Все равно роботы придут в вашу жизнь. Давайте жить дружно», — заявил он в финале сессии (и пошел танцевать).

Это было честное резюме всего разговора. Вопрос теперь не в том, будут ли роботы частью нашей реальности, а в том, кто первым научится превращать их из эффекта в бизнес.

