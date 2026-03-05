Рынок труда в России продолжает преподносить сюрпризы: доходы представителей рабочих специальностей стремительно догоняют заработки офисных сотрудников и IT-специалистов. По данным компании Manufaqtury, в 2025 году управляющие компании столкнулись с беспрецедентным ростом затрат на персонал.

С учетом дефицита кадров суммарный заработок уборщиков в бизнес-центрах превысил 100 тыс. руб., что сопоставимо с зарплатой квалифицированных офисных работников.

Генеральный директор компании Ольга Володина пояснила, что тенденция к удорожанию рабочей силы наметилась еще после 2022 года. По линейным сотрудникам прибавка составила 20–30%, а по самым востребованным инженерно-техническим специальностям рост достиг 50–70%.

Доходы специалистов по слаботочным системам подскочили на 50–70%, а найти главного инженера на оклад 170–180 тыс. руб. становится почти невозможно, поскольку рядовые сотрудники за счет переработок зарабатывают больше руководства.

Сварщики в тройке лидеров по доходу

Исследование hh.ru подтвердило перекос на рынке труда в пользу рабочих специальностей. Сварщики заняли третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых профессий с медианной зарплатой около 290 тыс. руб. За год их доход вырос на 45%, или на 89,4 тыс. руб. Монтажники поднялись на 12-ю строчку с годовым ростом 88,2 тыс., а курьеры заняли 15-е место, прибавив 48,4 тыс.

В топ-20 самых высокооплачиваемых специальностей вошли сразу пять рабочих профессий. IT-сектор представлен четырьмя позициями, но разрыв между айтишниками и рабочими стремительно сокращается. Сварщики сегодня получают примерно на треть больше среднестатистического специалиста, который объединяет процессы разработки и эксплуатации программного обеспечения (DevOps-инженера).

Управленцы теряют отрыв

Руководители групп разработки и технические директора продолжают демонстрировать рост доходов, однако динамика уже не так впечатляет. Управленческие позиции по-прежнему сохраняют высокий статус, но их доходы растут медленнее, чем зарплаты рабочих специалистов. Февральская статистика закрепляет тренд последних лет: рынок труда смещается в сторону производственных и инфраструктурных профессий.



По оценкам экспертов, доля фонда оплаты труда в структуре контрактов управляющих компаний сегодня достигает 60–70%. В технически сложных проектах с высокой долей ручного труда этот показатель может подниматься до 85–90%.

В 2026 году аналитики ожидают замедления темпов роста зарплат до 10–15% при условии отсутствия новых экономических потрясений, однако главный итог последних лет очевиден: рабочие руки в России стали золотыми.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.