Три сестры из Рио-де-Жанейро — Зулина де Деуш Нунеш (103 года), Зораиде де Деуш Мота (104 года) и Левита де Деуш Нунеш (109 лет) — в июне 2026 года получили официальное признание Книги рекордов Гиннесса как старейшее из ныне живущих трио родных сестер в мире. Совокупный возраст трех женщин составляет 316 лет.

LongeviQuest

Рекорд верифицирован через организацию LongeviQuest, специализирующуюся на подтверждении данных о долгожителях и работающую в партнерстве с Guinness World Records.

Случай сразу привлек внимание ученых: одновременное достижение векового рубежа тремя членами одной семьи — редкость даже по меркам геронтологических исследований. Сестер включили в проект Long-Lived DNA Project, который ведет Маяна Зац, руководитель Центра исследований генома человека Университета Сан-Паулу (USP).

Цель исследования — выявление биологических механизмов, которые позволяют людям сохранять физическое и когнитивное здоровье в глубокой старости.

Методология предполагает сравнительный анализ: геномные данные долгожителей будут сопоставлены с профилями людей, у которых к аналогичному возрасту развились когнитивные нарушения, хронические заболевания или физическая немощьность.

«Чем больше у нас людей, перешагнувших столетний рубеж, — особенно семей с несколькими долгожителями, — тем точнее мы сможем идентифицировать защитные гены», — заявила Зац агентству Reuters.

По ее словам, на сегодня известно всего несколько таких генов, но их перечень продолжает расширяться. Конечная цель проекта — сформировать выборку из 500 центенариев, достаточную для статистически значимых выводов.

Биографии сестер лишены каких-либо указаний на особые условия жизни, способные объяснить их долголетие. Левита работала ремесленником, затем — на телевидении. Зораиде трудилась медсестрой и воспитала пятерых детей. Зулина вела домашнее хозяйство и вырастила шестерых детей.

Сестры живут в непосредственной близости друг от друга и поддерживают плотный семейный контакт — фактор, который исследователи рассматривают как самостоятельную переменную, а не просто фон.

Сами женщины объясняют свое долголетие здоровым питанием и подвижным образом жизни. Зулина вспоминает детство, проведенное у рек, с рыбалкой и свежими продуктами — без промышленной пищи. Зораиде особо выделяет практику грудного вскармливания.

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Исследователи, впрочем, рассматривают эти свидетельства осторожно: личные воспоминания и субъективные интерпретации не являются научным доказательством причинно-следственной связи. Именно разграничение генетического вклада, образа жизни и факторов среды и составляет задачу проекта USP.

Ученые склонны считать наследственность более весомым фактором сохранности здоровья в позднем возрасте, чем влияние среды, — хотя полноценного научного консенсуса по этому вопросу пока нет.

Случай трех сестер ценен прежде всего как гипотезогенерирующий: семейная кластеризация долголетия повышает вероятность существования специфических генетических механизмов, связанных с долгожительством. Однако какие-то выводы можно будет делать лишь после анализа достаточно большой выборки.

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