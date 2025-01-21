Искусственный интеллект раскрывает новые доказательства того, что борьба с парниковыми газами — декарбонизация, сама по себе не сможет удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C. Самые жаркие годы этого столетия готовы побить последние температурные рекорды.

Ученые из Стэнфордского университета оценивают в 50% вероятность того, что глобальные температуры превысят 2°C, даже если текущие цели по достижению нулевых выбросов парниковых газов к 2050-м годам будут достигнуты.

Хотя предыдущие исследования, включая основные доклады Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), предполагали, что быстрая декарбонизация может удержать потепление в пределах 2°C, новые результаты ставят под сомнение этот оптимизм, подчеркивая сложность достижения климатических целей.

«В последние годы мы наблюдаем по всему миру ускорение последствий от волн тепла, сильных дождей и других экстремальных явлений. Это исследование предполагает, что даже в лучшем случае мы, скорее всего, столкнемся с условиями, которые будут более суровыми, чем те, с которыми мы имели дело в последнее время», — говорят ученые.

Наступивший 2025-й год, как ожидается, превзойдет 2023-й год, который пока считается самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. При этом ожидается, что глобальные средние температуры превысят 1,5°C. Новое исследование дает 9 из 10 шансов, что самый жаркий год в этом столетии будет как минимум на 0,5°C жарче даже при быстрой декарбонизации.

Для проведения научной работы исследователи Доэрр Но Диффенбо и Элизабет Барнс обучили систему искусственного интеллекта прогнозировать, насколько высоко может подняться глобальная температура в зависимости от темпов декарбонизации. При обучении ИИ ученые использовали данные о температуре и парниковых газах из обширных архивов симуляций климатических моделей. Однако для прогнозирования будущего потепления они предоставили ИИ фактические исторические температуры в качестве входных данных, а также несколько широко используемых сценариев будущих выбросов парниковых газов.

«ИИ становится невероятно мощным инструментом для снижения неопределенности в будущих прогнозах. Он учится на многочисленных симуляциях климатических моделей, которые уже существуют, а его прогнозы затем дополнительно уточняются реальными наблюдениями», — сказала Барнс.

Исследование дополняет растущий массив исследований, указывающих на то, что мир почти наверняка упустил свой шанс достичь более амбициозной цели Парижского климатического соглашения 2015 года, в котором почти 200 стран обязались удерживать долгосрочное потепление «значительно ниже» 2°C, одновременно прилагая усилия по предотвращению повышения температуры на 1,5°C.

Во второй статье Барнса и Диффенбо, опубликованной в журнале Environmental Research Letters совместно с соавтором Соней Сеневиратне из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, предполагается, что во многих регионах, включая Южную Азию, Средиземноморье, Центральную Европу и часть стран Африки к югу от Сахары перейдут к 2060 году порог потепления в 3°C при сценарии, в котором выбросы продолжат расти. Это еще раньше, чем предполагалось в других прогнозах.

Обе работы базируются на исследовании 2023 года , в котором Диффенбо и Барнс предсказали годы, оставшиеся до достижения целей в 1,5°C и 2°C. Но поскольку эти пороговые значения основаны на средних условиях за многие годы, они не дают полной картины, насколько экстремальным может стать климат.

«Наблюдая за этими серьезными последствиями год за годом, мы все больше и больше интересовались прогнозированием того, насколько экстремальным может стать климат, даже если миру удастся быстро сократить выбросы», — сказал Диффенбо.

Для сценария, в котором выбросы достигнут нулевого уровня в 2050-х годах (самый оптимистичный сценарий, широко используемый в моделировании климата), исследователи обнаружили вероятность 9 из 10, что самый жаркий год этого столетия будет как минимум на 1,8°C теплее в глобальном масштабе, чем доиндустриальный базовый уровень. А вероятность того, что будет теплее на 2,1°C составляет 2 из 3.

В случае, если выбросы так и не достигнут нулевого уровня даже к 2100 году, Диффенбо и Барнс дают 9 из 10 шансов, что самый жаркий год будет на 3°C жарче в глобальном масштабе, чем доиндустриальный базовый уровень. В этом сценарии многие регионы могут столкнуться с температурными аномалиями, по крайней мере втрое превышающими те, что наблюдались в 2023 году.

Новые прогнозы подчеркивают важность инвестирования не только в декарбонизацию, но и в меры по повышению устойчивости человеческих и природных систем к сильной жаре, усилению засухи, сильным осадкам и другим последствиям продолжающегося потепления.

Исторически сложилось так, что эти усилия отходят на второй план по сравнению с сокращением выбросов углерода, при этом инвестиции в декарбонизацию превышают расходы на адаптацию в глобальном климатическом финансировании и политике.

«Наши результаты показывают, что даже если все усилия и инвестиции в декарбонизацию будут максимально успешными, существует реальный риск того, что без соразмерных инвестиций в адаптацию люди и экосистемы будут подвержены воздействию климатических условий, которые гораздо более экстремальны, чем те, к которым они в настоящее время готовы», — сказал Диффенбо.



Рекордные выбросы углекислого газа в 2023 году могли быть признаком того, что природные системы по удалению этого вещества выходят из строя. Это может значительно ускорить и без того опасное глобальное потепление.