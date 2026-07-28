Для здоровья мозга важен не только вес, но и то, где организм накапливает жир. Исследователи связали висцеральный жир вокруг внутренних органов с более выраженными признаками старения отдельных систем мозга и худшими результатами тестов на память и мышление. Эта закономерность сохранялась после поправки на индекс массы тела, однако работа не доказывает причинно-следственную связь.

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К такому выводу пришла команда Гонконгского политехнического университета. Исследование опубликовал журнал Nature Mental Health еще в сентябре 2025 года, а 23 июля 2026-го университет выпустил посвященный ему пресс-релиз. Для анализа жира на руках, ногах и туловище ученые использовали данные 23 088 участников UK Biobank, а для оценки висцерального жира — 18 886. Средний возраст обеих групп составлял около 62,5 года.

Помимо ИМТ, ученые оценили процент жира на руках, ногах и туловище, а также расчетную массу висцеральной жировой ткани. Данные получили с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, или DXA. Затем их сопоставили с результатами структурной, функциональной и диффузионной МРТ, а также тестов на логическое мышление, исполнительные функции, скорость обработки информации и память.

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В Гонконгском политехническом университете назвали работу первым крупномасштабным мультимодальным исследованием, в котором одновременно изучили распределение жира, строение мозга, связи между его областями и когнитивные способности. Чтобы понять, дает ли распределение жира дополнительную информацию к ИМТ, ученые также учли возраст, пол, этническую принадлежность, образование, образ жизни, метаболическое здоровье и особенности МРТ-сканирования.

Результаты показали, что жировые отложения в разных областях связаны с неодинаковыми изменениями мозга. Жир на руках и туловище сильнее ассоциировался с истончением сенсомоторной коры, а жир на руках — еще и с меньшим объемом гиппокампа, важного для памяти. Жировая ткань на ногах была связана с ослаблением связей в лимбической системе. Наиболее неблагоприятная картина белого вещества наблюдалась при большем объеме висцерального жира. Ученые зафиксировали меньшую плотность аксонов, больше свободной воды в тканях и менее упорядоченное расположение нервных волокон. Подобные изменения могут указывать на дегенерацию или дезорганизацию ткани и имеют значение для изучения сосудистых когнитивных нарушений.

Висцеральным называют жир, который скапливается глубоко в брюшной полости вокруг печени, кишечника, поджелудочной железы и других органов. В отличие от подкожной жировой ткани, он расположен не непосредственно под кожей, поэтому один лишь вес или ИМТ не показывает его объем.

Больший объем висцерального жира также был связан с более низкими результатами тестов на логическое мышление, исполнительные функции, скорость обработки информации и память. По расчетам статистической модели, часть этой связи проходила через более высокий предполагаемый возраст сенсомоторной, лимбической и дефолт-системы мозга. Среди четырех изученных типов жировых отложений именно висцеральный жир показал наиболее выраженные косвенные связи с когнитивными показателями.

По мнению авторов, результаты показывают, почему одинаковый ИМТ может соответствовать разному распределению жира и разной картине изменений мозга. Этот показатель рассчитывается только по росту и весу, поэтому не позволяет отделить жировую ткань от мышечной или определить, где именно скапливается жир. Более выраженную связь висцерального жира с белым веществом ученые объяснили его метаболической активностью и способностью выделять провоспалительные вещества. Они предположили, что возникающее системное воспаление может способствовать нейровоспалению и повреждению нервных волокон, однако сам этот механизм в работе не проверяли.

Исследование носило наблюдательный характер. Все основные показатели сравнили в один момент времени. Поэтому оно не позволяет установить, что было причиной, а что следствием. Авторы также назвали выявленные эффекты небольшими, предупредили об ограниченной репрезентативности выборки UK Biobank и отметили, что DXA не позволяет полностью разделить подкожный и висцеральный жир в области туловища. Выводы следует считать данными о статистических связях, хотя их направление совпадает с результатами ряда предыдущих работ.

Поскольку объем висцерального жира относится к изменяемым показателям, авторы считают его перспективной целью для будущих профилактических программ. Однако они не проверяли, способны ли питание, физическая активность или лечение замедлить старение мозга и снизить риск деменции именно за счет уменьшения такого жира. Для этого потребуются длительные наблюдения и интервенционные исследования.

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