У людей с разными расстройствами сна ученые обнаружили сходные структурные изменения в участке левого таламуса, который участвует в управлении вниманием и выполнении задач. При парасомниях они также выявили отдельные изменения в области, связанной с мотивацией и принятием решений. К таким выводам пришли исследователи Флоридского международного университета. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Авторы решили выяснить, есть ли у разных расстройств сна общие особенности на уровне мозга. Для этого они провели координатный метаанализ 57 опубликованных исследований структурной нейровизуализации у взрослых. Ученые не объединяли снимки отдельных участников, а сопоставили координаты участков мозга, в которых ранее находили различия между пациентами и здоровыми людьми.

Ученые разделили расстройства сна на две большие группы. К диссомниям они отнесли бессонницу, нарушения дыхания во сне, нарколепсию, синдром беспокойных ног и расстройства с чрезмерной сонливостью. В группу парасомний вошли состояния, сопровождающиеся необычными событиями или поведением во время сна, включая лунатизм, расстройство ночных кошмаров, ночные ужасы и расстройство поведения в фазе быстрого сна.

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Когда результаты по всем расстройствам объединили, единственным участком со статистически сходным снижением объема или плотности серого вещества оказался левый таламус. Центр этой области пришелся на подушку таламуса, или пульвинар. Этот участок работает как своеобразный «диспетчер» внимания — фильтрует отвлекающие сигналы, объединяет сенсорную информацию и помогает разным отделам коры взаимодействовать. Моделирование совместной активности связало его с сетями, участвующими в когнитивном контроле, выполнении задач и оценке результатов.

Авторы предположили, что изменения в этой системе могли быть одним из объяснений провалов внимания, замедленной реакции, снижения когнитивной гибкости и повышенной частоты ошибок у людей с расстройствами сна. В повседневной жизни такие нарушения могли снижать эффективность выполнения задач и увеличивать риск ошибок и происшествий.

Отдельная закономерность проявилась в исследованиях парасомний. В левой задней поясной коре ученые обнаружили сходное снижение структурных показателей. Эта область входит в сеть, участвующую в оценке вознаграждения, мотивации, принятии решений и объединении эмоциональной информации. Авторы предположили, что изменения в ней могли быть связаны с особенностями поведения, настроения и эмоционального контроля у людей с парасомниями.

При отдельном анализе диссомний ученые не нашли ни одного участка с устойчиво повторяющимся снижением или увеличением структурных показателей. Это не означало, что бессонница, апноэ и другие диссомнии не сопровождались различиями в мозге — результаты отдельных работ просто не совпали в одной области. Отсутствие общего паттерна авторы связали с неоднородностью диагнозов и небольшим числом исследований по каждому конкретному расстройству.

Метаанализ не позволил установить, что появилось раньше — расстройство сна или структурные различия в мозге. Авторы сопоставляли уже опубликованные различия между пациентами и контрольными группами, поэтому направление связи осталось неизвестным. Выявленные особенности могли предшествовать расстройству, возникнуть вследствие него или быть частью двустороннего процесса. Разобраться в этом помогут долгосрочные наблюдения.

Авторы рассчитывают, что результаты помогут определить, на какие участки и нейронные сети стоит обратить внимание при разработке более ранней диагностики и целевых методов лечения. В перспективе эти данные могут приблизить появление более персонализированных подходов к расстройствам сна. Однако готового мозгового маркера или клинического теста исследование пока не предложило.

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