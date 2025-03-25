В недавнем исследовании, опубликованном в Nature Medicine, ученые попытались количественно оценить влияние окружающей среды и образа жизни на ее продолжительность в сравнении с генетическими факторами. Результаты продемонстрировали, что факторы, относящиеся к окружающей среде и стилю жизни, имеют значительно большее значение в определении продолжительности жизни, чем генетические предрасположенности.

В исследовании были задействованы данные Британского биобанка — обширной базы данных из Соединенного Королевства, которая включает подробную информацию о здоровье и образе жизни примерно 500 тыс. человек. Доступная информация охватывает генетические данные, медицинские записи, изображения, а также сведения об образе жизни. В одной из частей исследования использовались данные более чем 45 тыс. участников, чьи образцы крови прошли процедуру протеомного профилирования.

Протеомика представляет собой относительно новую технологию, которая исследует, как белки в организме изменяются с течением времени, чтобы определить возраст человека на молекулярном уровне. Благодаря этому методу исследователи смогли оценить скорость старения организма, что называется биологическим возрастом, в противовес хронологическому возрасту (или количеству прожитых лет).

В ходе исследования было оценено 164 фактора окружающей среды, а также генетические маркеры заболеваний у участников. К факторам окружающей среды относится образ жизни (например, курение и физическая активность), социальные факторы (такие как условия жизни, уровень дохода семьи и занятость) и факторы раннего развития, включая массу тела в детстве.

Далее исследователи изучили взаимосвязь между генетическими данными, экологической средой и 22 основными возрастными заболеваниями, такими как ишемическая болезнь сердца и диабет 2-го типа, а также смертностью и биологическим старением, определяемым с помощью протеомного профилирования.

Исследования показали, что возраст и пол в значительной степени определяют продолжительность жизни. Однако ключевым открытием было то, что факторы окружающей среды в совокупности объясняли около 17% вариаций в продолжительности жизни, тогда как генетические факторы вносили менее 2%. Это предполагает, что влияние факторов окружающей среды на здоровье и продолжительность жизни оказывается гораздо сильнее, чем влияние генетики.

Факторы окружающей среды и генетика по-разному влияют на различные заболевания. Окружающая среда имеет существенное воздействие на болезни легких, сердца и печени, в то время как генетика больше определяет риск рака груди, яичников и простаты, а также деменции. Основные факторы, способствующие преждевременной смерти и биологическому старению, включают курение, социально-экономический статус, уровень физической активности и условия жизни.

Также исследователи выяснили, что более высокий рост в возрасте 10 лет связан с более короткой продолжительностью жизни, хотя причины этого до конца не ясны. Кроме того, лишний вес в этом же возрасте и курение матери во время беременности тоже уменьшают продолжительность жизни.

Наиболее неожиданным результатом стало отсутствие связи между питанием и маркерами биологического старения, выявленными при помощи протеомного профилирования, что противоречит множеству данных о влиянии диеты на хронические заболевания и продолжительность жизни.

Существует несколько разумных объяснений для полученных результатов. Во-первых, исследование могло содержать недостаточно статистических данных при анализе биологического старения, то есть количество участников, возможно было слишком маленьким для того, чтобы исследователи могли обнаружить реальное влияние диеты на процессы старения.

Во-вторых, информация о питании, собранная на основе самоотчетов и лишь в один момент времени, могла ограничивать возможности ученых для выявления значительных взаимосвязей. В-третьих, учитывая сложный характер связи между питанием и долголетием, бывает непросто отделить влияние диеты от других жизненных факторов. Таким образом, несмотря на вышеупомянутое, можно уверенно сказать, что рацион питания играет одну из самых важных ролей в поддержании здоровья и увеличении продолжительности жизни.

Кроме того, поскольку исследование было обсервационным, нельзя с уверенностью утверждать, что обнаруженные связи носят причинно-следственный характер. Например, связь между совместным проживанием с партнером и увеличенной продолжительностью жизни не обязательно указывает на то, что наличие партнера способствует долголетию. Возможно, существуют другие факторы, которые объясняют эту взаимосвязь.

Наконец, следует учесть, что в данном исследовании могла быть недооценена роль генетики в аспекте долголетия. Важно отметить, что генетические факторы и окружающая среда не функционируют изолированно друг от друга. Скорее, результаты в области здоровья зависят от их взаимодействия, и это исследование, вероятно, не полностью отразило сложность таких взаимодействий.

Стоит отметить, что в этом исследовании были выявлены различные факторы, такие как уровень семейного дохода, наличие собственного жилья и статус занятости, которые связаны с развитием возрастных заболеваний и не всегда находятся под контролем. Это подчеркивает необходимость устранения социальных факторов, оказывающих влияние на здоровье, чтобы обеспечить максимальные возможности для долгой и здоровой жизни каждому человеку.

В то же время результаты исследования показывают, что продолжительность жизни в значительной мере зависит от выбора, сделанного каждым. Это является обнадеживающим фактором для тех, кто не обладает выдающимися генами и не имеет возможности полагаться исключительно на наследственность.

В конечном итоге результаты этого исследования подтверждают идею о том, что, несмотря на наличие определенных генетических рисков, образ жизни — включая питание, физическую активность и взаимодействие с окружающим миром, по всей видимости, играет более значимую роль в формировании здоровья и продолжительности жизни.

Доктор Мониша Бханоте имеет почти 30-летний опыт работы в области здоровья и долголетия. Все, что она рекомендует пациентам, эксперт практикует и в своей жизни. Как геронтолог и специалист по клеточному здоровью она обладает знаниями о том, как прожить долгую и здоровую жизнь.