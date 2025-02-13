Новое исследование переворачивает представление о том, что повышенный уровень серотонина в мозжечке может снижать тревожность, а не повышать ее. Манипулируя нейронами, высвобождающими его, ученые обнаружили, что могут регулировать уровень тревожности у мышей. Это открытие в будущем может привести к созданию более точных методов лечения тревожности.

Понимание того, как мозговые цепи регулируют тревожность, может помочь ученым разработать более точные методы лечения. Предыдущие исследования отдельно связывали уровень серотонина и мозжечок с тревогой, но их связь остается неясной.

Чтобы выяснить это, Пэй Чин из Пенсильванского университета и Джордж Огастин из лаборатории Temasek Life Sciences изучили, как серотонин в мозжечке влияет на поведение мышей, связанное с тревогой.

Полученные результаты противоречили предыдущим исследованиям: у мышей с повышенной тревожностью уровень серотонина в мозжечке был ниже, а у менее тревожных — выше. Затем исследователи продемонстрировали, что могут контролировать тревожное поведение, стимулируя или подавляя нейроны, выделяющие серотонин в этой области.

Анализ показал, что серотонин мозжечка действует как «тормоз» на тревогу, предлагая новый взгляд на то, как мозг регулирует эмоциональные состояния. Это открытие может помочь направить будущие исследования на более совершенных моделях и проложить путь к новым, целенаправленным методам лечения тревоги.

Снижение риска возникновения депрессии и тревоги также связано с озеленением жилых районов. Психические расстройства все чаще признаются серьезными проблемами общественного здравоохранения во всем мире. Несмотря на широкий спектр генетических и экологических факторов, лежащих в их основе, ученые все чаще обращают внимание на влияние окружающей среды на здоровье населения.