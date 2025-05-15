Недостаток физической активности ежегодно становится причиной преждевременной смерти тысяч людей. В современном мире, где большинство ведут малоподвижный образ жизни, длительное сидение увеличивает риск серьезных заболеваний. Может ли простая ходьба снизить эти риски?



Все больше исследований свидетельствуют о том, что регулярные физические нагрузки могут помочь снизить риск возникновения рака. Последние результаты, полученные в Оксфордском университете, подтверждают эту гипотезу. В рамках обширного исследования было установлено, что ежедневные прогулки уменьшают вероятность заболеть 13 различными видами рака.

Как количество шагов влияет на снижение риска заболеваний

Исследование показало, что количество шагов имеет значение для снижения риска рака: менее 5000 шагов в день не давало значительной защиты; при 7000 шагах риск развития рака снижался на 11%; при 9000 шагах — на 16%. Эти результаты подтверждают известную рекомендацию о необходимости проходить 10 000 шагов в день.

Также анализировалась интенсивность шага — насколько быстро ходили участники. После учета общей физической активности стало известно, что значение имеет общее количество ходьбы, а не ее скорость. Аналогично, замена времени сидения на легкую или умеренную активность снизила риск рака — но замена легкой активности на умеренную не дала дополнительных преимуществ.

Какие виды рака связаны с малоподвижным образом жизни

Ученые изучили 13 видов рака, среди которых наиболее распространены рак толстой кишки, легких и молочной железы. За шесть лет наблюдения у 3% участников развился рак, причем наибольшее снижение риска было связано с физической активностью, особенно для рака желудка, мочевого пузыря, печени, эндометрия, легких и головы и шеи.

Предыдущие исследования использовали данные, которые участники сами вносили в журналы активности. Этот метод может быть ненадежным, так как люди часто забывают или неправильно оценивают уровень своей физической активности. В данном исследовании применялись носимые устройства, которые позволяют получить более точные данные о том, сколько и с какой интенсивностью люди передвигаются.

Даже умеренная активность оказывает защитное влияние

Новое исследование показывает, что даже легкая физическая активность, такая как ходьба, может помочь снизить риск развития рака, делая профилактику более доступной для многих людей. Например, прогулка всего в 4000 шагов или 40 минут, может существенно повлиять на здоровье.

При этом необязательно выполнять всю активность за один раз — ее можно разбивать на небольшие отрезки в течение дня. Увеличение физической активности, особенно в среднем возрасте, может стать простым способом уменьшить риск некоторых видов рака. Хотя связь между физической активностью и раком требует дальнейших исследований, основной вывод остается очевидным: меньше сидеть и больше двигаться — это путь к улучшению здоровья.