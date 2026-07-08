Оценка биологического возраста может стать одним из ключевых инструментов профилактической медицины. К такому выводу пришли авторы обзорной статьи, опубликованной в American Journal of Biomedical Science & Research. В ней проанализированы современные методы оценки старения организма и их возможное применение в клинической практике. По мнению исследователей, такие технологии могут помочь раньше выявлять риски заболеваний и оценивать эффективность персонализированных программ оздоровления.

Jiang Chen, Unsplash

Авторы отмечают, что хронологический возраст не всегда отражает реальное состояние организма. По их мнению, оценка биологического возраста может точнее показать, как на процессы старения влияют генетика, образ жизни, окружающая среда, обмен веществ, иммунная система и состояние органов.

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В обзоре также рассматривается, как биологический возраст можно использовать для оценки эффективности оздоровительных программ и медицинских вмешательств — от физических нагрузок и коррекции питания до регенеративной медицины, гипербарической кислородной терапии и других подходов. По мнению исследователей, такой показатель в ряде случаев может быть более информативным индикатором здоровья, чем календарный возраст.

Отдельное место в публикации занимает платформа AgeCode Premier, разработанная Genetic LifeSpan. Сервис объединяет данные геномного анализа, исследования метилирования ДНК и различных биомаркеров, чтобы оценивать темпы старения, состояние органов и наследственные факторы риска.

«В здравоохранении происходит переход от лечения заболеваний к их профилактике и персонализированной оптимизации здоровья. Биологический анализ позволяет оценивать эффективность методов на основе объективных данных, а не предположений», — заявил основатель и генеральный директор Genetic LifeSpan Адам Винсент Гилмер.

По словам соавтора исследования Джонатана Р. Т. Лейки, технологии оценки биологического возраста могут помочь раньше выявлять риски, принимать клинические решения и продлевать период активной здоровой жизни.

В Genetic LifeSpan считают, что тестирование биологического возраста со временем может стать частью профилактической и регенеративной медицины, а также использоваться для персонализации программ оздоровления и оценки их эффективности.

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