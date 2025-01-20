Чтобы уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, артерии должны оставаться чистыми. Для этого ученые разработали новый метод, основанный на использовании углеродных наночастиц для борьбы с образованием опасных бляшек.

Бляшки образуются внутри кровеносных сосудов из-за накопления жировых веществ, таких как холестерин, мертвых и поврежденных клеток и других отложений. Это приводит к утолщению и жесткости стенок артерий, что и называется атеросклерозом.

Исследовательская группа из Мичиганского и Стэнфордского университета разработала метод, основанный на использовании крошечных частиц размером тоньше человеческого волоса, которые содержат лекарство, активирующее иммунные клетки. Они продемонстрировали, что такая терапия значительно снизила количество бляшек у свиней, страдающих от атеросклероза.

«С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) мы смогли оценить, воздействие терапии на артерии свиней, — заявляет Брайан Смит из Мичиганского государственного университета, инженер в области биомедицины. — Мы продемонстрировали на животных моделях, таких как свиньи, что можем снизить уровень воспаления в бляшках, основываясь не только на этой клинически используемой технике ПЭТ, но и на молекулярных анализах».

Процесс, называемый эффероцитозом, активируется путем введения наночастиц, при котором иммунная система удаляет мертвые или поврежденные клетки, способствующие образованию бляшек. Однако со временем эффероцитоз может быть нарушен из-за накопления этих бляшек.

Техника повышения эффероцитоза уже показала свою эффективность на мышах, и новые исследования показывают многообещающие результаты. Во-первых, команда увеличила объем дозировки наночастиц для свиней, доказав, что может производить достаточное количество этих крошечных частиц для использования у людей. Во-вторых, было показано, что лечение является достаточно целенаправленным, чтобы не нанести заметного побочного эффекта внутри артерий.

Потенциально этот метод может разрушить здоровые клетки, что приведет к анемии, но в данном случае таких признаков не было выявлено. «Мы не замечали никаких побочных эффектов, которые могли бы возникнуть, если бы терапия не была точно направлена», — говорит Смит.

Атеросклероз и связанные с ним сердечно-сосудистые заболевания, в том числе внезапные сердечные приступы, остаются одной из основных причин смертности в большинстве стран, что подчеркивает необходимость снижения уровней риска. Удаление накопившихся бляшек является одним из основных методов борьбы с этой проблемой. Кроме того, изменения в рационе питания и увеличение физической активности также продемонстрировали свою эффективность в профилактике и замедлении прогрессирования атеросклероза.

В ближайшее время у ученых может появиться еще один вариант решения данной задачи. Исследовательская группа сейчас работает над подготовкой этих наночастиц для клинических испытаний на людях.

Ранее ученые обнаружили частицы микропластика в жировых отложениях, удаленных у пациентов после операции на закупоренных артериях. В связи с этим исследовательская группа изучила, как наличие микропластика в этих бляшках может влиять на вероятность инсульта, сердечных приступов и уровень смертности.