На окраине Оксфорда, Великобритания, находится ферма Ivy Farm Technologies. Компания, основанная в 2019 году как ответвление Оксфордского университета, производит выращенное в лабораторных условиях мясо. CNBC посетил производство и рассказал о технологии подробнее.

Культивированное мясо производится путем извлечения клеток из животного и «кормления» их раствором, богатым питательными веществами. Эти клетки растут и размножаются. Затем их помещают в биореактор — большой резервуар для продолжения роста.

В настоящее время Ivy Farm специализируется на производстве говядины. Стартап получает клетки от животных, которые уже были забиты для употребления в пищу. Затем происходит процесс выращивания этих клеток, после чего они помещаются в биореактор под названием Betty. Этот прибор может производить три тонны мяса в год.

Конечный продукт похож на пасту, которую, по словам представителей Ivy Farm, можно смешивать с настоящим мясом или другими растительными белками, чтобы создать нечто напоминающее бургер. Одним из продуктов, который увидел CNBC, был небольшой стейк сделанный из 10% культивированного мяса и 90% растительного белка, и он действительно был похож на обычный на стейк.

Кейтлин Доран, младший научный сотрудник компании, объяснила, что пока для этого процесса необходимо брать клетки у мертвого животного. Но в будущем этого не произойдет. «Как только мы получим эти клетки, нам больше не нужно будет возвращаться к этому животному», — сказала она.

В этом году Ivy Farm заключила партнерство с финской компанией Synbio Powerlabs, чтобы производить культивированное мясо в более широких масштабах. Компания надеется выпустить продукт в 2025 году.

В Великобритании регулирующие органы разрешают использовать выращенное в лабораторных условиях мясо в кормах для домашних животных, но не для потребления человеком. Однако Сингапур и США одобрили некоторые виды выращенного мяса для потребления человеком.

Ivy Farm и ее конкурентам предстоит проделать большую работу, чтобы привлечь внимание потребителей к идее мяса, выращенного в лабораторных условиях. Их основными проблемами являются масштабирование и регулирование. «Это будет сводиться к разъяснению потребителям, что оно не отличается от настоящего мяса», — сказал Харш Амин, генеральный директор Ivy Farm.

Сторонники выращивания продуктов в лабораториях считают искусственное мясо решением ряда проблем, связанных с современным сельским хозяйством и производством продуктов питания, — от жестокого обращения с животными до выбросов парниковых газов. Ранее «Инк.» рассказал, как выращивается такое мясо и почему оно такое же вкусное, как настоящее.