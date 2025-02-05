Исследователи разработали повязки с покрытием из наноцветов, обладающие антибиотическими и противовоспалительными свойствами. Они изготовлены из фосфата меди(II) и дубильной кислоты, эффективно борются с инфекциями и могут произвести революцию в лечении и заживлении ран.

Наноструктура, похожая на гвоздику, однажды может быть использована в повязках для ускорения заживления ран. Исследователи сообщают в ACS Applied Bio Materials, что лабораторные испытания их повязок, покрытых наноцветком, демонстрируют антибиотические, противовоспалительные и биосовместимые свойства.

Они утверждают, что, судя по полученным результатам, повязки с наноцветами, пророщенными на основе дубильной кислоты и фосфата меди (II), являются перспективными кандидатами для лечения инфекций и воспалительных состояний.

Наноцветы — это крошечные самоорганизующиеся структуры. Но площадь их поверхности обеспечивает достаточно места для присоединения молекул лекарственных препаратов, что делает цветы особенно подходящими для доставки лекарств. Для своих бинтовых цветов Фатеме Ахмадпур, Пьер Франческо Феррари и коллеги выбрали фосфат меди(II) и дубильную кислоту из-за антибиотических и противовоспалительных свойств обоих реагентов.

Вырастив цветы в солевом растворе, исследователи прикрепили биоинспирированные структуры к полоскам электропряденой нановолоконной ткани. В ходе испытаний повязки инактивировали широкий спектр культивируемых бактерий (включая E. coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus) и их устойчивые к антибиотикам биопленки, поглощали активные формы кислорода и не повреждали выращенные в лабораторных условиях человеческие клетки.

Ахмадпур и Феррари утверждают, что эти повязки являются прорывным достижением, поскольку представляют собой натуральное, экономически эффективное и высокорезультативное решение для борьбы с инфекциями и ускорения заживления ран, способное изменить стандарты лечения.

Ранее ученые из Стэнфордского университета создали прототип пластыря для хронических ран и диабетических язв, который ускоряет заживление с помощью электрической стимуляции. Тестирование показало, что регенерация кожи ускоряется на 50%. А за процессом заживления можно наблюдать в мобильном приложении.