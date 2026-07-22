Исследователи из Университета Сонгюнгван в Южной Корее выяснили, что студенты, которые полагались на нейросеть при решении задач, получали более высокие оценки за итоговый тест, чем те, кто использовал ИИ только на этапе изучения материала. Однако у студентов с выраженной зависимостью от нейросети объективные результаты, наоборот, снижались.

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В исследовании приняли участие 88 студентов университета. Команда под руководством исследователя Соми Джу и профессоров Чанджуна Ли и Дэхо Ли из отделения искусственного интеллекта SKKU разделила учебный процесс на три этапа: понимание концепции, решение задач и проверку результатов. Участников случайным образом распределили по группам с разным доступом к GPT-4o на каждом из этапов.

Группа, использовавшая нейросеть непосредственно при решении задач, показала лучшие результаты в последующем тесте. Авторы объясняют это тем, что подсказки и краткие резюме от ИИ снижали когнитивную нагрузку и избавляли от лишних промежуточных действий, за счет чего повышалась эффективность усвоения материала.

При этом среди студентов с высокой зависимостью от нейросети в группе решения задач фактические результаты теста оказались ниже. Такие студенты принимали ответы ИИ без критической проверки, пропуская этап самостоятельного осмысления материала.

Парадокс исследования в том, что у этой же группы студентов субъективная оценка собственных знаний и удовлетворенность процессом обучения оказались выше, чем у остальных участников.

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Авторы связывают это с эффектом «иллюзии обучения»: нейросеть подает сложный материал в упрощенном и структурированном виде, из-за чего у студента возникает ощущение полного понимания темы, не подтвержденное реальными результатами.

Профессор Чанджун Ли отметил, что генеративный ИИ повышает эффективность обучения, но бесконтрольное использование инструмента может приводить к парадоксальному снижению объективной успеваемости.

По его словам, системе образования требуются методические рекомендации, которые развивали бы у студентов навыки самостоятельной постановки вопросов и критической проверки информации — чтобы нейросеть работала как вспомогательный инструмент, а не заменяла процесс мышления.

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