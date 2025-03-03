Новое исследование показывает связь между уровнем физической активности и риском развития деменции. Выяснилось, что для значительного снижения этого риска требуется гораздо меньше упражнений, чем предполагается. Команда исследователей из Университета Джонса Хопкинса в США определила, что всего 35 мин. умеренной или интенсивной физической активности в неделю могут привести к снижению риска деменции на 41% по сравнению с теми, кто вообще не занимается спортом.

Существуют и другие обнадеживающие результаты: достаточно несколько минут упражнений в неделю, чтобы оказать защитное воздействие на здоровье мозга. «Наши исследования показывают, что даже минимальное увеличение физической активности, всего на пять минут в день, может помочь снизить риск деменции у пожилых людей», — говорит эпидемиолог из Университета Джонса Хопкинса Амал Ванигатунга.

Исследователи провели анализ данных, собранных от 89 667 взрослых людей, средний возраст которых составлял 63 года, и за которыми наблюдали на протяжении почти 4,5 лет. Данные были получены с помощью специальных трекеров активности, регистрирующие их движения на протяжении всего времени наблюдения, которые участники носили на запястье.

Исследователи, отслеживая, у каких участников впоследствии развилась деменция, смогли установить связь между физической активностью и риском этого заболевания. Таким образом, выяснилось, что у тех, кто не занимался спортом вообще, риск развития деменции был значительно выше. У людей, которые занимались физической активностью от 36 до 70 мин. в неделю, этот риск оказался на 60% ниже, а у тех, кто уделял на занятия от 71 до 140 мин. в неделю, он был ниже на 63%.

У людей, которые занимались физической активностью по 140 мин. и более в неделю, риск развития деменции снизился на 69%. Хотя учитывая множество различных факторов, таких как питание и генетические предрасположенности, это не доказывает прямую причинно-следственную связь, но свидетельствуют о тесной связи между физическими упражнениями и здоровьем мозга, как это было показано в предыдущих исследованиях.

Связь между физической активностью и снижением риска деменции оказалась более устойчивой для участников, отнесенных к категории ослабленных. Исследователи акцентируют внимание на том, что независимо от возраста и состояния здоровья, каждый может извлечь пользу от физических упражнений, даже если они будут на относительно низком уровне. Умеренные физические нагрузки способны значительно снизить риск развития деменции, что подчеркивает возможность улучшения состояния здоровья даже у пожилых людей, уже имеющих проблемы со здоровьем.

Важно помнить, что никогда не бывает поздно начать, улучшать свою физическую активность. Предыдущие исследования подтверждают, что увеличение времени, проводимого в движении, может компенсировать даже длительный период бездействия.

Для того чтобы разобраться в причинах связи между физической активностью и снижением риска деменции, понадобятся дополнительные исследования. Однако логично предположить, что более здоровое тело способствует более здоровому мозгу. Например, научно установлено, что занятия физическими упражнениями способствуют увеличению объема тех участков мозга, которые отвечают за обучение и память.

«Это дополняет растущее количество доказательств, свидетельствующих о том, что даже небольшая физическая активность лучше, чем полное ее отсутствие, особенно когда речь идет о расстройствах, связанных со старением, которые влияют на мозг и для которых в настоящее время не существует лекарственного средства», — отмечает Ванигатунга.

В будущих исследованиях можно будет более детально изучить биологические или экологические факторы, которые могут объяснять, почему у мужчин изменения после накопления амилоида происходят быстрее, чем у женщин. Понимание этих причин может привести к разработке более эффективных и персонализированных методов лечебной терапии болезни Альцгеймера.

Другие исследователи предполагают, что главной причиной заболевания являются стрессовые гранулы — скопления белков и РНК, формирующиеся вокруг клеток под воздействием генетических и экологических факторов. В своем новом исследовании они проанализировали данные из нескольких медицинских баз и работ, включая исследование 2022 года о болезни Альцгеймера, чтобы выявить общие изменения в экспрессии генов, которые с этим связаны.