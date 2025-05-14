В последние десять лет марсоход Curiosity постоянно фиксирует метан на поверхности Марса. Этот газ часто возникает из-за деятельности микроорганизмов, что может свидетельствовать о наличии жизни на планете. Однако, по мнению некоторых скептиков, метан мог образоваться по более естественным причинам.

Авторы нового исследования, опубликованного в Journal of Geophysical Research: Planets, выдвинули предположение, что метан может выделяться не из марсианской атмосферы, а из самого марсохода. Они предлагают провести эксперимент, который поможет различить метан биологического происхождения и метан, возникающий в результате технических процессов.

В статье представлены аргументы, указывающие на возможные ошибки в измерениях. Каждый анализ, выполненный спектрометром Curiosity, представляет собой среднее значение трех отдельных замеров. Несмотря на то что среднее значение указывает на наличие метана, значительные различия между индивидуальными измерениями ставят под сомнение достоверность полученных результатов.

Еще одной проблемой является нестабильное давление газа внутри спектрометра. Два основных отсека — это камера предварительной оптики с лазерным источником и ячейка, содержащая образец марсианского воздуха. Они должны быть надежно изолированы друг от друга и от окружающей среды.

Однако существенные колебания давления в обоих отсеках, которые фиксируются даже во время отдельных измерений, указывают на возможные утечки. Эти изменения в давлении ставят под сомнение надежность системы и чистоту анализируемых образцов воздуха.

Известно, что уровень метана, выделяемый на марсоходе Curiosity после запуска с мыса Канаверал в 2011 году, оказался более чем в 1 тыс. раз выше, чем в образце марсианского воздуха, из-за загрязнения, вызванного воздухом из Флориды. Несмотря на многократную откачку газа, источники метана могут оставаться неучтенными или образовываться внутри аппарата.

Исследователи предупреждают, что даже небольшая утечка между камерами может привести к ошибочным показаниям. Для более точного результата они предлагают провести двухэтапный эксперимент:

замеры пустой ячейки

забор марсианского воздуха,

замеры полной ячейки.

Миллиарды лет назад на поверхности Марса протекали реки и существовали озера. Новое исследование выяснило, что со временем, когда магнитное поле ослабло, а атмосфера истончилась, большая часть воды испарилась в космос, часть замерзла на полюсах, а та, что осталась до сих пор заперта в минералах на поверхности планеты.