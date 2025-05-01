Новое исследование Университета штата Флорида выявило парадоксальную закономерность: люди, никогда не состоявшие в браке или пережившие развод, демонстрируют более низкий риск развития деменции по сравнению с женатыми. Эти выводы противоречат результатам предыдущих исследований, в частности данным 2019 года, свидетельствовавшим об обратной зависимости.

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Традиционно брак рассматривается как фактор, способствующий сохранению здоровья. Многочисленные исследования подтверждают, что состоящие в браке люди реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеют более низкий риск инсульта и в среднем большую продолжительность жизни. Однако последняя работа американских ученых ставит под сомнение однозначную пользу брака для когнитивного здоровья.

В ходе исследования были проанализированы данные 24 тыс. американцев, не имевших признаков деменции на начальном этапе наблюдения. Период наблюдения составил до 18 лет. Особое внимание уделялось сравнению четырех групп: состоящих в браке, разведенных, овдовевших и никогда не вступавших в брак.

Первичный анализ показал снижение риска деменции во всех трех «неженатых» группах, однако после корректировки на такие факторы, как курение и депрессивные состояния, статистически значимые различия сохранились только для разведенных и никогда не состоявших в браке.

Результаты исследования также продемонстрировали различную зависимость для разных типов деменции. Незамужний статус устойчиво коррелировал со снижением риска болезни Альцгеймера, но не оказывал влияния на вероятность развития сосудистой деменции. Дополнительно было установлено, что разведенные и никогда не состоявшие в браке участники реже переходили от легких когнитивных нарушений к полноценной деменции.

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Среди возможных объяснений полученных результатов рассматривается гипотеза диагностического перекоса. Женатые люди могут получать диагноз деменции на более ранних стадиях благодаря вниманию супругов, замечающих проблемы с памятью. Это создает видимость более высокой распространенности деменции среди состоящих в браке.

Особенности выборки также могли повлиять на результаты исследования. Участники, данные которых были получены из Национального координационного центра по болезни Альцгеймера, характеризовались низким уровнем этнического и доходного разнообразия, при этом 64% из них состояли в браке. Эти факторы ограничивают возможность экстраполяции выводов на общую популяцию.

Полученные данные подчеркивают сложность взаимосвязи между семейным статусом и когнитивным здоровьем. Качество брака, уровень стресса после развода, степень социальной активности одиноких людей — все эти факторы могут оказывать существенное влияние на риск развития деменции.

Исследование ставит под сомнение устоявшееся представление о безусловной пользе брака для здоровья мозга, акцентируя внимание на необходимости более глубокого изучения этого вопроса с учетом множества сопутствующих факторов.

Результаты работы свидетельствуют, что важнейшим фактором, влияющим на риск развития деменции, может быть не формальный семейный статус, а субъективное ощущение поддержки, социальной вовлеченности и удовлетворенности жизнью. Это открывает новые перспективы для исследований в области профилактики возрастных когнитивных нарушений.