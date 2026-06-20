Ученые Массачусетского технологического института установили, что регулярное использование ИИ-ассистентов для проверки информации ухудшает способность людей самостоятельно отличать достоверные новости от ложных.

Unsplash

Четырехнедельное исследование с участием 67 человек показало: после периода активного использования чат-ботов результативность участников при работе без ИИ снизилась на 15,3% в последнюю неделю эксперимента, хотя в моменте ИИ повышал точность распознавания дезинформации на 21%.

Участники эксперимента оценивали подлинность заголовков и изображений, связанных с новостями, — с ИИ-ассистентом на базе GPT-4o и без него. В режиме помощи чат-бот давал подсказки: например, советовал присмотреться к деталям изображения, которые выдавали монтаж. Исследователи фиксировали не только точность ответов, но и динамику самостоятельных суждений по мере прохождения эксперимента. Выявленный эффект авторы описывают как trade-off: ИИ улучшает текущий результат, но деградирует навык.

Аспирант MIT и один из ведущих авторов работы Анку Рани сформулировала проблему так: взаимодействуя с ИИ, люди субъективно ощущают, что становятся компетентнее, тогда как исследования фиксируют обратное. Участники, систематически опиравшиеся на систему, склонны были некритично принимать ее ответы — «потому что она звучит убедительно». Примерно четверть респондентов были уверены, что их навыки улучшаются, хотя объективные показатели говорили об ухудшении.

Читайте также 7 шагов для родителей, чтобы воспитать психически сильных детей с развитым критическим мышлением

По словам авторов, это очередной аспект технологической зависимости. Калькуляторы и GPS-навигаторы постепенно ослабили навыки устного счета и ориентирования на местности. То же самое теперь происходит с критическим мышлением, которое деградирует при использовании ИИ.

Исследование в журнале Lancet 2025 года зафиксировало схожий эффект у врачей, использующих ИИ для диагностики онкологии: после периода работы с инструментом их самостоятельная точность снижалась. Нейроученые из Possibility Institute также предупреждали, что систематическое делегирование мышления ИИ может ослаблять когнитивные защитные механизмы мозга.

Исследование MIT указывает и на то, что характер взаимодействия имеет значение. ИИ-системы, которые задают наводящие вопросы и побуждают пользователя думать самостоятельно, дают лучший долгосрочный результат, чем те, что немедленно предоставляют готовый ответ.

Пользователи, которые хотят быстро получить точный результат, получают ответ, но теряют навык. Именно поэтому авторы рекомендуют разработчикам образовательных ИИ-инструментов перестраивать логику взаимодействия в сторону вопросов, а не ответов.

Работа имеет методологические ограничения: выборка состояла преимущественно из жителей США и Великобритании, а наблюдение длилось всего четыре недели. Авторы указывают на необходимость более длительных и географически разнообразных исследований. Тем не менее выводы, по мнению ученых, особенно значимы для системы образования, где ИИ-инструменты внедряются все активнее, и для широкой аудитории, ежедневно сталкивающейся с потоком сомнительной информации в интернете.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.