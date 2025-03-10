Многим людям, борющимся со своим весом, говорили «меньше есть и больше двигаться». Другие годами пробовали модные диеты — от кето до голодания — с минимальными результатами. Несмотря на все усилия, они часто слышат от врачей, друзей, семьи и даже незнакомцев, что им не хватает дисциплины. Однако у многих людей с ожирением их тела борются против них — битва, продиктованная биологическими механизмами, выходящими за рамки чистой силы воли.

Ожирение является серьезной проблемой общественного здравоохранения, которая касается миллионов людей во всем мире. Однако часто ее упрощают и рассматривают как вопрос личного выбора. Канадские данные показывают, что ожирение и диабет распространены очень широко: ожирением страдает 26,6% населения, а диабетом — 8,1%.

Крайне важно изучать ожирение не только с точки зрения изменения образа жизни, но и с других позиций. Особенно это касается научных исследований его генетических, экологических и физиологических причин. Проблема намного сложнее, чем простое уравнение потребляемых и расходуемых калорий. Такой упрощенный подход может привести к стигматизации, поскольку он не отражает всей сложности вопроса.

Однако реальность кроется совсем в другом. Жир тела, особенно жир под кожей, известный как подкожная жировая ткань (ПЖТ), играет решающую роль в регуляции энергии и метаболическом здоровье.

Когда жир накапливается, подкожная жировая ткань нарушает работу. Это, по-видимому, приводит к избыточному отложению жира в таких органах, как печень и мышцы, повышая риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Выявив эти конкретные дисфункции, исследователи могут разработать методы лечения, которые восстанавливают функцию поджелудочной железы, а не просто снижают массу тела.

Исследования в лаборатории метаболизма, питания и ожирения (MON) в Университете Конкордия направлены на изучение среды жировой ткани, чтобы выяснить, как эти сложные механизмы и их взаимодействие могут привести к развитию диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге использовать новые открытия для разработки более эффективных подходов к лечению, основанных на индивидуальных различиях, сообщают исследователи.

«Одним из аспектов, который может способствовать индивидуальным различиям, является то, где в организме хранится жир. ПЖТ из нижней части тела, вокруг бедер и ягодиц, по-видимому, функционирует иначе, чем ПЖТ вокруг живота в верхней части тела. Мы изучаем клеточные и генетические аспекты этих различных жировых отложений и их связь с ожирением и диабетом», — пишут исследователи.

Ожирение — это не только лишний вес, но и то, как организм хранит и перерабатывает жир. Исследования также показывают, что внешние факторы могут влиять на поведение ПЖТ. Например, различные депо ПЖТ ведут себя по-разному в зависимости от пола. Является ли человек мужчиной или женщиной, имеет значение для того, как его жировая ткань справляется с жиром.

Если рассмотреть жировую ткань под микроскопом, можно увидеть, что она состоит из разных типов клеток, в том числе адипоцитов (жировых клеток) и иммунных клеток. Адипоциты не просто хранят в себе питательные вещества — они регулируют энергетический обмен, вырабатывают гормоны и взаимодействуют с другими системами организма. Однако когда эти клетки перестают функционировать, они могут вызвать воспаление, резистентность к инсулину и другие нарушения обмена веществ .

«Мы обнаружили, что не только пол влияет на характеристики жировых клеток в разных депо, но и то, развивается ли ожирение в детстве или во взрослом возрасте. Иммунные клетки также являются важными компонентами жировой ткани, которые играют роль в воспалении и метаболических нарушениях», — пишут исследователи.

По данным организации Obesity Canada, ожирение стоит Канаде $5,9 млрд в год на здравоохранение и $21,7 млрд в год от потери производительности труда, а также снижения доходов правительства на $5,1 млрд в год из-за преждевременной смертности и сокращения рабочей силы.

Женщины с ожирением сталкиваются с непропорционально большими трудностями: они зарабатывают на 4% меньше и имеют на 5,3% меньше шансов найти работу, чем женщины со здоровым весом.

В 2023 году из-за болезней, связанных с ожирением, более 10 тыс. пожилых людей будут нуждаться в долгосрочном уходе, что обойдется в $639 млн. При этом менее 20% канадцев, имеющих частную страховку, имеют доступ к утвержденным методам лечения, а время ожидания бариатрической операции достигает восьми лет, что усиливает вредную стигматизацию и откладывает оказание необходимой помощи.

«Проблема в том, что наша система здравоохранения все еще склоняется к проверенным и испытанным методам снижения веса, таким как медикаменты, физические упражнения и питание, зачастую не учитывая биологическую реакцию организма», — отмечают исследователи.

Персонализированная медицина — потенциальная замена. Подбирая лечение в соответствии с метаболическим профилем каждого пациента, можно отойти от универсальных подходов и перейти к более эффективным вмешательствам.

Изменить точку зрения на ожирение — это не только медицинская, но и общественная необходимость. Стигма, связанная с избыточным весом и ожирением, не позволяет людям получать медицинскую помощь, способствует развитию психических заболеваний и увековечивает пагубные мифы, утверждают исследователи. Более чуткий, научно обоснованный подход может помочь изменить общественное отношение и клиническую практику.

«Миллионы людей были введены в заблуждение мифом о том, что самоконтроль может вылечить ожирение. Рассматривать ожирение как хроническое метаболическое заболевание, а не моральное, — это путь вперед к эффективным средствам», — заключают они.

Согласно комплексному отчету, в мире доля населения, страдающего избыточным весом или ожирением, с 1990 года удвоилась. Прогнозы на 2050 год предполагают дальнейшее увеличение этого показателя примерно до 60% среди лиц старше 25 лет и более 30% среди детей и молодых людей.