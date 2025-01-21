Работа из дома привела к тому, что целое поколение людей «не выполняет обязанности должным образом», считает бывший руководитель британского производителя Marks & Spenser и действующий топ-менеджер Asda Стюарт Роуз. Он убежден, что именно удаленная работа снижает производительность труда в богатых экономиках мира.

«За последние четыре года мы вернулись на 20 лет с точки зрения методов работы, производительности и благосостояния страны», — сказал Роуз в программе Panorama.

Число людей, работающих из дома в Великобритании, увеличилось более чем вдвое в период с декабря 2019 года по март 2022 года — с 4,7 млн ​​до 9,9 млн человек, поскольку пандемия COVID-19 вынудила многих сотрудников уйти на карантин с марта 2020 года. Больше всего эта тенденция затронула офисных работников, ведь большинство людей в Британии не работали из дома. С тех пор некоторые изменения сохранились, даже когда ограничения, связанные с пандемией, исчезли.

Несколько крупных компаний обязали своих сотрудников чаще приходить в офис или даже полностью отказаться от гибридной работы. Компании со штаб-квартирами в США, включая JP Morgan и Amazon, сообщили сотрудникам, что они должны присутствовать на работе лично 5 дней в неделю. А Citigroup заявила, что потратит более $1,2 млрд на реконструкцию своих офисов в Лондоне в рамках усилий по возвращению сотрудников.

Работа на дому в какой-то степени стала вопросом партийной политики. Некоторые министры-консерваторы из последнего правительства тоже выступили против удаленной работы — в частности, среди них был Джейкоб Рис-Могг, министр по делам бизнеса при недолгой власти Лиз Трасс. Однако лейбористское правительство, напротив, вносит изменения в трудовое законодательство , чтобы предоставить работникам больше прав на гибкость.

Роуз настаивает на том, чтобы люди возвращались в офисы, хотя и признавал, что гибкость может быть ценной в некоторых случаях.

«Я думаю, что люди более продуктивны в офисе, но мы должны проявлять гибкость — например, учитывать, что у некоторых людей есть особые потребности и заботы, а также проблемы со здоровьем», — сказал он.



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