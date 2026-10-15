Работодатели стали реже предлагать удаленную работу представителям офисных профессий с фере ИТ. Особенно заметно доля таких вакансий сократилась у системных администраторов и DevOps-инженеров, а также аналитиков. Это следует из исследования «Зерокодера», подготовленного на основе данных hh.ru. Результаты — в распоряжении «Инка».

Исслюстрация предоставлена «Зерокодером»

Удаленка убывает

С августа 2025-го по август 2026 года доля удаленных вакансий среди 30 офисных профессий снизилась с 18,3% до 14,6%, следует из исследования. В полном срезе данных за август 2026 года показатель составил 14,4%.

Заметнее всего доля удаленки сократилась у системных администраторов и DevOps-инженеров — с 20% до 12%. У аналитиков она уменьшилась с 33% до 26%.

Для расчета динамики исследователи использовали две случайные выборки по 80 тыс. идентификаторов вакансий за август прошлого и этого годов. В каждой выборке оставили вакансии тех же 30 профессий, чтобы сравнение было сопоставимым.

Удаленка подороже

Исследователи также сравнили зарплатные предложения для удаленных и офисных вакансий в Москве. Это позволило не учитывать разницу в оплате между столицей и регионами.

В большинстве профессий работа вне офиса не давала преимущества по зарплате: в 15 из 25 специальностей медианное предложение для удаленных вакансий оказалось ниже, чем для офисных. Значимо более высокие предложения зафиксировали только в четырех профессиях: у аналитиков, системных администраторов и DevOps-инженеров, экономистов и финансистов.

По мнению авторов исследования, в этих сферах работодатели могут использовать дистанционный формат, чтобы привлекать и удерживать дефицитных специалистов.

На результаты также может влиять опыт кандидатов: на удаленную работу в некоторых профессиях чаще ищут более квалифицированных сотрудников.

Поэтому данные не означают, что за одинаковую работу на удаленке платят больше. Они показывают лишь разницу между медианными зарплатными предложениями в вакансиях, которые различаются не только форматом работы, но и требованиями к кандидатам.

Читайте также Удаленка и гибрид поддержали спрос на загородную недвижимость в России

В исследовании рассматривали 30 профессий, но зарплатное сравнение удалось провести только для 25. В остальных пяти в Москве оказалось слишком мало удаленных вакансий с указанной зарплатой, чтобы надежно рассчитать медиану. Эти профессии остались в исследовании, но не вошли в сравнение оплаты.

Что это значит для бизнеса

Снижение доли удаленных вакансий может говорить об изменении подхода работодателей к организации работы, но само по себе не доказывает, что компании массово возвращают сотрудников в офис. На результаты влияют и структура спроса на специалистов, и особенности отдельных профессий.

Для работодателей удаленный формат остается одним из инструментов привлечения сотрудников, особенно там, где не хватает квалифицированных кадров. Но рассчитывать на то, что работа, ради которой не нужно ездить в офис, автоматически позволит предложить меньшую зарплату или, наоборот, потребует платить больше, по этим данным нельзя.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.