Плохие новости для тех, кто считает, что сотрудники на удаленке только и делают, что смотрят сериалы и гуляют с собаками, а работа остается несделанной. Исследование центра «Фактор Лидера» показало: основные проблемы у бизнеса возникают не из-за самого удаленного формата, а из-за того, как компании им управляют.

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Авторы исследования проанализировали международные работы последних лет и опросили 60 сотрудников и руководителей российских компаний. Выяснилось, что работники оценивают собственную эффективность на удаленке примерно на 10% выше, чем руководители оценивают эффективность команд в целом.

Причина расхождения оказалась довольно прозаичной. Сотрудники смотрят на свою личную продуктивность: выполненные задачи, закрытые проекты и соблюденные сроки. Руководители же оценивают работу команды целиком — насколько быстро принимаются решения, появляются новые идеи и передаются знания между коллегами.

При этом исследователи утверждают, что за последние два года не встретили ни одного случая, когда причиной падения эффективности была бы сама удаленная работа. Гораздо чаще проблемы возникали из-за неясных договоренностей, перегруженных встреч, отсутствия доверия и страха задавать вопросы.

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Показательным оказался кейс крупной ювелирной компании с полностью распределенной командой руководителей среднего звена. Формально все работало без сбоев: сотрудники регулярно встречались в Zoom, выполняли планы и оставались на связи. Однако после прихода новых сотрудников выяснилось, что они фактически оказались на периферии команды.

Новички участвовали во всех рабочих встречах, но реже высказывались, предлагали идеи и не попадали в неформальный обмен информацией, который давно сложился между остальными коллегами. В результате часть информации терялась, решения приходилось согласовывать повторно, а руководители тратили больше времени на координацию.

После внедрения практик удаленного командного взаимодействия — структурированных обсуждений, работы в малых группах и инструментов неформального знакомства — руководство зафиксировало рост вовлеченности и инициативности сотрудников.

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Еще один вывод исследования касается размера бизнеса. По мнению авторов, небольшим компаниям часто проще работать удаленно благодаря коротким цепочкам принятия решений и прямой коммуникации. Крупным организациям приходится компенсировать отсутствие личного контакта более сложными процессами, цифровыми инструментами и управленческими практиками.

«Сильная команда остается сильной и на удаленке. Слабая команда становится еще слабее. Удаленный формат не создает проблемы, а как рентген показывает то, что раньше было скрыто офисными коридорами и личными встречами», — считает директор центра «Фактор Лидера» Ирина Просвирякова.

Что это значит для бизнеса

Исследование может не понравиться руководителям компаний, которые объясняют любые проблемы сотрудников удаленным форматом работы. Авторы приходят к противоположному выводу: удаленка не столько создает новые трудности, сколько делает заметными старые. Если в компании плохо налажены коммуникации, сотрудники боятся задавать вопросы, а новичков бросают разбираться самостоятельно, видеоконференции лишь ускорят проявление этих проблем. Для бизнеса это означает, что эффективность удаленной работы все меньше зависит от количества дней в офисе и все больше — от качества управления командой.

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