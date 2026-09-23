Чем больше ультрапереработанных продуктов в рационе, тем выше риск ряда хронических заболеваний и преждевременной смерти. К такому выводу пришли ученые после анализа данных почти 9 млн взрослых, собранных в 51 исследовании.

Jonathan Borba, Unsplash

Авторы объединили данные 51 проспективного когортного исследования, проведенного в Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. В общей сложности в них участвовали 8 819 894 человека, а продолжительность наблюдения составляла от двух до 32 лет.

Ученых интересовало, как доля ультрапереработанной пищи в рационе связана с долгосрочным состоянием здоровья. Под эту категорию попадают продукты, которые подверглись значительной промышленной обработке и обычно продаются уже готовыми к употреблению или требующими лишь разогревания. В их составе часто присутствуют различные добавки, а содержание сахара, соли и калорий может быть высоким при относительно небольшом количестве клетчатки, белка, витаминов и минералов.

Для оценки рациона участники заполняли опросники о частоте употребления продуктов, дневники питания или проходили оценку своего обычного рациона. Затем ученые сопоставили полученные данные с информацией о состоянии здоровья участников.

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Связь оказалась заметной сразу по нескольким показателям. При высоком потреблении ультрапереработанной пищи вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была выше на 24%, онкологических заболеваний — на 12%, избыточного веса и ожирения — на 23%. Риск метаболического синдрома и диабета увеличивался на 24%, депрессии и тревоги — на 27%, заболеваний пищеварительной системы — на 31%. Также высокое потребление такой пищи было связано с повышенным риском высокого кровяного давления (11%) и смерти от любой причины (18%).

Зависимость наблюдалась и при увеличении количества ультрапереработанных продуктов в рационе. Дополнительные 100 г такой пищи в день были связаны с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний на 14%, рака — на 4%, смерти от любой причины — на 3%. Для метаболического синдрома и диабета показатель составил 2%.

Отдельно ученые оценили долю энергии, которую человек получает из ультрапереработанных продуктов. Каждое увеличение этого показателя на 10% сопровождалось повышением риска метаболического синдрома и диабета на 16%.

Почему такая пища может быть связана с ухудшением здоровья, пока до конца не ясно. Авторы предполагают, что значение может иметь сразу несколько факторов. В частности, сочетание разных пищевых добавок способно давать так называемый «коктейльный эффект». Кроме того, лабораторные эксперименты указывают на возможное влияние ультрапереработанной пищи на микробиом кишечника, воспалительные процессы и чувствительность тканей к инсулину.

Еще один возможный фактор — соединения, которые образуются при обработке продуктов. В числе таких веществ исследователи называют акриламид, возникающий при термической обработке некоторых продуктов, и акролеин, который может образовываться при нагревании жиров. Оба соединения ранее связывали с неблагоприятными сердечно-сосудистыми последствиями.

При этом авторы не утверждают, что именно ультрапереработанные продукты напрямую вызывают перечисленные заболевания. Их работа основана на наблюдательных исследованиях, поэтому она показывает статистическую связь, но не доказывает причинно-следственный механизм. Кроме того, информация о рационе участников во многих случаях собиралась с помощью анкет и могла содержать неточности.

На результаты также могли влиять другие особенности образа жизни. Люди, которые часто употребляют ультрапереработанную пищу, могут одновременно иметь и другие факторы, связанные с риском хронических заболеваний, а полностью учесть все такие различия в подобных исследованиях сложно.

Авторы считают, что полученные данные поддерживают подход, при котором ультрапереработанную пищу стараются чаще заменять продуктами с меньшей степенью обработки. По их мнению, это может иметь значение для профилактики хронических заболеваний и работы первичной медицинской помощи.

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