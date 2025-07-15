Технологии «умного дома» перестали быть экзотикой и прочно вошли в повседневную жизнь. Автоматизированное освещение, климат-контроль, системы безопасности — эти решения меняют не только жилое пространство, но и привычки людей.

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Аналитический центр ВЦИОМ представил исследование о внедрении технологий умного дома в российских многоквартирных домах. Результаты показывают растущий интерес жителей к автоматизации жилья, особенно среди покупателей новостроек.

Каждый четвертый россиянин (27%) рассматривает возможность установки умных устройств в своей квартире. Среди тех, кто покупает или планирует купить жилье в новостройке, этот показатель значительно выше — 85% хотят видеть умные технологии в своей квартире, а 89% ожидают их внедрения в общедомовых пространствах.

Для большинства опрошенных умный дом ассоциируется с комфортом (46%), автоматизацией бытовых процессов (32%) и безопасностью (17%). При этом 70% пользователей уже довольны работой таких систем, а среди жителей новостроек уровень удовлетворенности достигает 79%.

Наиболее востребованы умная бытовая техника и голосовые помощники, которые есть у 37% респондентов. Системы управления освещением используют 23%, а датчики экстренных ситуаций — 19%.

В новостройках оснащение более продвинутое: 74% жителей имеют умную технику, 72% — голосовые колонки, а 57% — датчики для мониторинга аварийных ситуаций.

Среди общедомовых решений лидируют системы видеонаблюдения (43%), автоматическое освещение (41%) и контроль доступа в подъезд (31%). В новостройках эти показатели выше: видеонаблюдение есть в 76% домов, системы управления входом — в 68%, а датчики экстренных ситуаций — в 65%.

Несмотря на растущую популярность, многие решения остаются недоступными для части пользователей. Датчики аварийных ситуаций хотели бы установить 70% опрошенных, интеллектуальные счетчики — 67%, системы климат-контроля — 67%. Даже такие распространенные устройства, как умные колонки, востребованы у четверти респондентов.

Главным барьером остается высокая стоимость — 61% респондентов считают умные технологии слишком дорогими. Также пользователи опасаются сбоев в работе (53%), мошенничества (47%) и угрозы приватности (43%).

Кроме того, 26% россиян убеждены, что умные системы можно установить только в новостройках. Среди жителей домов, построенных до 1960 года, такого мнения придерживаются 32%.

Исследование подтверждает, что технологии умного дома становятся неотъемлемой частью современного жилья. Однако для массового внедрения необходимо снижать стоимость решений, повышать их надежность и обеспечивать безопасность данных.