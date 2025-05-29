Россияне все более позитивно относятся к информационным технологиям, следует из результатов исследования НИУ ВШЭ и холдинга Ромир. Так, доля тех, кто не обеспокоен текущим уровнем внедрения интернет-технологий в повседневную жизнь за год выросла на 3,1 п.п. и достигла 42,6%. При этом обеспокоенность выразили 24,3% респондентов. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Большинство (61,5%) респондентов полагают, что информационные технологии приносят пользу, против 37,1%, считающих их опасными. Эмоциональное восприятие технологий также остается позитивным: россияне испытывают воодушевление (3,29 по 5-балльной шкале), уверенность (3,32) и принятие (3,49), тогда как страх (1,72) и опасность (1,83) выражены минимально.

Более половины (52%) респондентов видят вероятным опережающее развитие технологий, однако беспокойство выражают только 27%. Такой разрыв указывает на то, что большинство не воспринимает технологическое отставание как личную угрозу, считают авторы исследования.

Среди основных технологических рисков, связанных с информационными технологиям, россияне назвали подверженность мошенничеству и финансовые потери от утечек платежных и/или банковских данных (60,6%), утрату персональных данных и доступа к аккаунтам (59,2%), а также рост кибератак (57,7%).

В контексте влияния ИТ на человеческий потенциал респонденты больше всего опасаются сокращения живого общения и уменьшения человеческого взаимодействия (55%). Этот показатель вырос на 7,8 п. п. по сравнению с прошлым годом.

Искусственный vs естественный интеллект

Эксперты выяснили, что термин «искусственный интеллект» стал для россиян контекстуальным синонимом термина «информационные технологии», по сути, заместив последний.

«Мы наблюдаем кардинальную трансформацию технологического сознания россиян. Если в 2024 году искусственный интеллект вызывал преимущественно тревогу, то теперь произошла его полная „рутинизация“, — отметила кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Татьяна Соколова на презентации результатов исследования.

Более трети (39,2%) россиян применяют ИИ (в 2024-м таким было 27,3%), а 17,3% делают это регулярно, то есть несколько раз в неделю, по сравнению с 7,7% в прошлом году.

Большинство респондентов считают, что ИИ превосходит человека в поиске (63,5%) и хранении (57,4%) информации. Однако 51,8% россиян уверены, что технология уступает людям в творчестве.

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Кто такие техно-профи

Исследование выделяет пять сегментов пользователей:

Техно-профи. Уверенные пользователи с высоким доверием к ИТ, 42% используют умный дом, предпочитают читать фантастику и фэнтези, играют в видеоигры, наиболее финансово грамотны. Опасаются негативного влияния технологий на рынок труда.

Уверенные пользователи с высоким доверием к ИТ, 42% используют умный дом, предпочитают читать фантастику и фэнтези, играют в видеоигры, наиболее финансово грамотны. Опасаются негативного влияния технологий на рынок труда. Повседневные пользователи. Активно используют базовые функции, но без интереса к новинкам, в медиа предпочитают фэнтези и драмы. Боятся появления «цифрового государства» и деградации человека.

Активно используют базовые функции, но без интереса к новинкам, в медиа предпочитают фэнтези и драмы. Боятся появления «цифрового государства» и деградации человека. Критические пользователи. Осведомленные, но настороженные, с аналитическим подходом, предпочитают комедии. Эксперты не увидели у таких респондентов характерных опасений и страхов.

Осведомленные, но настороженные, с аналитическим подходом, предпочитают комедии. Эксперты не увидели у таких респондентов характерных опасений и страхов. Безразличные. Низкая вовлеченность в цифровую среду, в медиа отдают приоритет традиционным жанрам. Для таких людей характерно отсутствие страхов по поводу слежки и утери конфиденциальности.

Низкая вовлеченность в цифровую среду, в медиа отдают приоритет традиционным жанрам. Для таких людей характерно отсутствие страхов по поводу слежки и утери конфиденциальности. Тревожные. Выраженная тревога, несмотря на умеренное использование ИТ, предпочитают исторические фильмы. Боятся негативного влияния технологий на социум (неравенство, невозможность доверять информации). Однако несмотря на опасения, продолжают использовать технологии, включая те, что считают угрожающими.

Исследование 2025 года основано на анализе 1,1 млн сообщений в медиапространстве и репрезентативном опросе 2,5 тыс. человек в возрасте 18-65 лет. Высокая преемственность данных обеспечена участием более 80% респондентов волны 2024 года.

По словам президента Ромира, доктора социологических наук Андрея Милёхина, трехэтапная методология исследования позволила получить объемную картину: медиаанализ показывает, о чем говорят, а социологический опрос — что реально думают и делают люди. «Именно поэтому мы можем зафиксировать такие парадоксы, как расхождение между медийной повесткой и реальным отношением граждан», — добавил он.