Россияне все более позитивно относятся к информационным технологиям, следует из результатов исследования НИУ ВШЭ и холдинга Ромир. Так, доля тех, кто не обеспокоен текущим уровнем внедрения интернет-технологий в повседневную жизнь за год выросла на 3,1 п.п. и достигла 42,6%. При этом обеспокоенность выразили 24,3% респондентов. Подробности — в распоряжении «Инк.»
Большинство (61,5%) респондентов полагают, что информационные технологии приносят пользу, против 37,1%, считающих их опасными. Эмоциональное восприятие технологий также остается позитивным: россияне испытывают воодушевление (3,29 по 5-балльной шкале), уверенность (3,32) и принятие (3,49), тогда как страх (1,72) и опасность (1,83) выражены минимально.
Более половины (52%) респондентов видят вероятным опережающее развитие технологий, однако беспокойство выражают только 27%. Такой разрыв указывает на то, что большинство не воспринимает технологическое отставание как личную угрозу, считают авторы исследования.
Среди основных технологических рисков, связанных с информационными технологиям, россияне назвали подверженность мошенничеству и финансовые потери от утечек платежных и/или банковских данных (60,6%), утрату персональных данных и доступа к аккаунтам (59,2%), а также рост кибератак (57,7%).
В контексте влияния ИТ на человеческий потенциал респонденты больше всего опасаются сокращения живого общения и уменьшения человеческого взаимодействия (55%). Этот показатель вырос на 7,8 п. п. по сравнению с прошлым годом.
Эксперты выяснили, что термин «искусственный интеллект» стал для россиян контекстуальным синонимом термина «информационные технологии», по сути, заместив последний.
«Мы наблюдаем кардинальную трансформацию технологического сознания россиян. Если в 2024 году искусственный интеллект вызывал преимущественно тревогу, то теперь произошла его полная „рутинизация“, — отметила кандидат политических наук, доцент Школы коммуникаций НИУ ВШЭ Татьяна Соколова на презентации результатов исследования.
Более трети (39,2%) россиян применяют ИИ (в 2024-м таким было 27,3%), а 17,3% делают это регулярно, то есть несколько раз в неделю, по сравнению с 7,7% в прошлом году.
Большинство респондентов считают, что ИИ превосходит человека в поиске (63,5%) и хранении (57,4%) информации. Однако 51,8% россиян уверены, что технология уступает людям в творчестве.
Исследование выделяет пять сегментов пользователей:
Исследование 2025 года основано на анализе 1,1 млн сообщений в медиапространстве и репрезентативном опросе 2,5 тыс. человек в возрасте 18-65 лет. Высокая преемственность данных обеспечена участием более 80% респондентов волны 2024 года.
По словам президента Ромира, доктора социологических наук Андрея Милёхина, трехэтапная методология исследования позволила получить объемную картину: медиаанализ показывает, о чем говорят, а социологический опрос — что реально думают и делают люди. «Именно поэтому мы можем зафиксировать такие парадоксы, как расхождение между медийной повесткой и реальным отношением граждан», — добавил он.