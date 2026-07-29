Unilever обязалась в течение двух лет после объединения пищевого бизнеса с американским производителем специй McCormick не менять условия труда сотрудников в Европе и Великобритании. При нынешнем графике гарантии будут действовать как минимум до середины 2029 года, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку компании.

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McCormick и Unilever объявили о сделке стоимостью $65 млрд в марте и рассчитывают закрыть ее в середине 2027 года. После объединения McCormick–Unilever Foods сохранит действующие условия труда сотрудников в Европе и Великобритании, включая оплату, еще как минимум на два года.

По данным Reuters, двухлетняя гарантия вдвое превышает обычный для таких сделок срок защиты. В ЕС и Великобритании отдельные условия трудовых договоров и коллективных соглашений можно пересматривать уже через год после продажи или выделения бизнеса.

В служебной записке Европейского производственного совета говорится, что руководство взяло на себя долгосрочные обязательства по защите условий труда сотрудников, которых затронет сделка.

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Представитель Unilever подтвердил, что консультации с европейскими и национальными производственными советами продолжаются. По его словам, стороны уже согласовали гарантии для работников и график дальнейших консультаций.

В пищевом бизнесе Unilever в Европе и Великобритании работают около 4,8 тыс. человек — примерно треть всех сотрудников компании в этих регионах.

Европейский производственный совет представляет почти 20 тыс. сотрудников Unilever в Европе и Великобритании. Ранее он предупреждал, что объединение с McCormick может обернуться сокращением рабочих мест, а затянувшаяся неопределенность — забастовками.

Однако срок гарантий для сотрудников объединенного бизнеса будет на год короче, чем при выделении подразделения мороженого Magnum. Тогда Unilever обязалась сохранять условия труда работников в течение трех лет.

Профсоюзная федерация IUF призвала распространить такие же двухлетние гарантии на сотрудников Unilever за пределами Европы. Без этого работники в других регионах окажутся в менее защищенном положении, чем их европейские коллеги, заявила заместитель генерального секретаря организации Сара Мейер.

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