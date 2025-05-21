УК «Ингосстрах Инвестиции» стала первой управляющей компанией, получившей прямой доступ к торгам стандартизированными производными финансовыми инструментами (СПФИ) на Московской бирже, где успешно провела сделки с процентными свопами.

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Рынок СПФИ предлагает профессиональным участникам современные решения для хеджирования процентных рисков и оптимизации инвестиционных стратегий, что особенно актуально в условиях повышенной волатильности финансовых рынков. Применение процентных свопов позволяет более эффективно управлять долгосрочными обязательствами и повышать доходность инвестиционных портфелей.

Директор по внебиржевым деривативам Московской биржи Роман Локтионов отметил, что выход управляющих компаний на этот рынок свидетельствует о растущем интересе финансового сектора к инструментам риск-менеджмента. Он выразил уверенность, что опыт «Ингосстрах Инвестиции» послужит примером для других участников рынка.

Генеральный директор УК «Ингосстрах Инвестиции» Роман Семенихин подчеркнул, что получение доступа к рынку СПФИ представляет собой важный этап развития как компании, так и всего российского финансового рынка. Он сообщил о планах активного использования процентных свопов в инвестиционных стратегиях для минимизации рисков и повышения доходности активов при обеспечении максимальной прозрачности операций для клиентов.

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Летом 2024 года доступ к торговле СПФИ получили негосударственные пенсионные фонды и страховые компании. На Московской бирже представлен широкий спектр производных инструментов, включая процентные и валютные свопы, а также валютные форварды со сроками исполнения от трех дней до 10 лет.

Ключевой особенностью рынка является участие центрального контрагента, что устраняет необходимость оценки рисков отдельных контрагентов и заключения с ними генеральных соглашений. Такая система позволяет снизить капитальные затраты и использовать преимущества единого клиринга с другими площадками биржи.