Упущенная прибыль от национализации спиртзавода «Амбер Талвис» в Тамбове, принадлежащего люксембургской Amber Beverage Group Holding Юрия Шефлера, составила 10,1 млн евро. Тамбовский райсуд в июле изъял предприятие в пользу государства, признав бизнесмена и его группу экстремистским объединением.

В финансовой отчетности за девять месяцев Amber Talvis указывает чистые активы и инвестиции Amber Beverage Group Holding как деконсолидированные и обесцененные.

По этим данным была проведена оценка упущенной прибыли Amber Beverage Group Holding, которая составила 10,1 млн. евро. В документах сказано, что группа пыталась оспорить национализацию активов, но решение осталось в силе.

Среди активов компании — Riga Black Balsam, водка Moskovskaya, виски The Irishman и другие бренды. Также «Амбер Талвис» выпускала этиловый спирт сортов «люкс» и «альфа» для латвийской «Амбер Латвияс Балзамс», производителя Рижского бальзама, водки Moskovskaya и Stoli.

По требованию прокуратуры Тамбовский районный суд изъял в пользу государства 72,87% акций спиртзавода АО «Амбер Талвис», 69,49% акций калининградского АО СПИ-РВВК и 100% уставного капитала ее дочерней структуры ООО РВВК. Бизнесмен и его группа компаний были признаны экстремистским сообществом.

Напомним, что недавно Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий полный перенос маркировки импортного алкоголя федеральными специальными марками на территорию России. В сообщении Минфина сказано, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2026 года.