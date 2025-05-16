Согласно новому отчету аналитического центра Circle Economy, мировые показатели переработки отходов продолжают снижаться, не успевая за экономикой, ориентированной на бесконечный рост и потребительство. Доля переработанных материалов, возвращаемых в производственные цепочки, уменьшается восьмой год подряд, что усугубляет глобальный кризис отходов.

Фото: Yves Herman/Reuters

Исследователи из аналитического центра Circle Economy выяснили, что лишь 6,9% из 106 млрд тонн материалов, ежегодно используемых мировой экономикой, происходят из переработанных источников. Это на 2,2% меньше, чем в 2015 году.

Проблема носит системный характер: рост потребления опережает даже увеличение численности населения планеты. Хотя некоторые компании, действительно, наращивают использование вторсырья, большинство игнорируют эту практику, не сталкиваясь с какими-либо последствиями. В результате объемы отходов превышают возможности перерабатывающих систем.

Даже в идеальном сценарии, при условии переработки всех подлежащих утилизации товаров (что маловероятно из-за технологических и экономических ограничений), глобальный уровень переработки достиг бы лишь 25%. Это указывает на необходимость радикального сокращения потребления для решения нарастающей проблемы отходов.

Ивонн Бойо, генеральный директор Circle Economy, подчеркнула, что даже при максимальных усилиях переработка сама по себе не способна решить тройной планетарный кризис (изменение климата, утрата биоразнообразия и загрязнение окружающей среды).

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По ее словам, необходимы системные изменения, включая эффективное использование существующих ресурсов (например, зданий и инфраструктуры), устойчивое управление биомассой и прекращение захоронения пригодных для переработки материалов.

Она отметила, что такие преобразования требуют активного участия всех сторон — от индивидуального выбора потребителей до инвестиций в циклические решения по всей цепочке создания стоимости.

Хотя в последние годы объемы переработки действительно росли (с 2018 по 2021 год использование вторичных материалов в производстве увеличилось на 200 млн тонн благодаря повышению осведомленности), этот прогресс нивелируется еще более стремительным ростом потребления первичных ресурсов.

За последние 50 лет глобальная добыча сырья выросла более чем втрое, достигнув 100 млрд тонн в год, и, по прогнозам, к 2060 году увеличится еще на 60%, если не будут приняты меры.

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Потребление на душу населения выросло с 8,4 тонн в 1970 году до 12,2 тонн в 2020 году, но распределено крайне неравномерно: жители стран с высоким уровнем дохода потребляют в шесть раз больше, чем жители бедных стран (24 тонны против 4 тонн). Это создает вопиющее неравенство — только ЕС и США, где проживает 10% мирового населения, потребляют более половины всех материалов.

В отчете содержится призыв к установлению глобальных целей циклической экономики, направленных на сокращение использования материалов и энергопотребления при одновременном увеличении переработки.

Авторы предлагают создать Международное агентство по материалам (по аналогии с Международным энергетическим агентством), которое будет координировать усилия правительств по измерению и мониторингу устойчивого использования ресурсов.

Подчеркивается, что переход к циклической экономике невозможен без соответствующей политики, которая постепенно исключит расточительные практики и поддержит инновационные подходы к удовлетворению потребностей общества.